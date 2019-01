Héctor Hernández: "Creo que el Rayo Majadahonda me puede venir bien"

Madrid, 31 ene (EFE).- Héctor Hernández, nueva incorporación del Rayo Majadahonda tras llegar como cedido procedente del Atlético de Madrid, se mostró ilusionado con la etapa que afronta en el conjunto majariego.

"Estoy muy contento de fichar por el Rayo Majadahonda. Me siento un poco como en casa porque todavía pertenezco al Atlético de Madrid y ambos clubes están casi unidos", señaló en sus primeras declaraciones.

Hernández ha jugado el primer tramo de la temporada a préstamo en las filas del Málaga: "Por los partidos que he visto y por la forma en la que juega creo que el Rayo Majadahonda no se merece estar donde está. Cuando fueron a Málaga me quedé impresionado de la facilidad y la claridad que tenían para jugar. Vengo porque me apetece, hacen un bonito fútbol y creo que me puede venir bien".