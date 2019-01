Francisco:"Ante el Valladolid no es el último tren, pero tenemos que cogerlo"

Huesca, 31 ene (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, Francisco Rodríguez, ha reconocido que el partido ante el Real Valladolid no es "el último tren" que les queda para seguir aferrándose a la esperanza de seguir luchando por la permanencia pero también tiene claro que no lo pueden dejar pasar.

"El partido ante el Valladolid es una final como todos los partidos que nos quedan hasta el final de temporada. No es el último tres pero es un tren que tenemos que coger ahora mismo", ha dicho en su comparecencia antes de medirse a los vallisoletanos en el estadio del Alcoraz.

A pesar de la importancia del partido ante el conjunto castellano en esta semana se ha hablado más de las altas y bajas del equipo oscense en el mercado de invierno, que del propio encuentro, algo que Francisco quiere que se termine cuanto antes.

"Estoy contento con lo que tenemos y el club hace esfuerzos por traer algún jugador más. A ver si viene cuanto antes para ver quiénes van están a estar hasta el final de temporada para poder acabar el reto que tenemos", ha afirmado.

Francisco ha calificado el enfrentamiento con los vallisoletanos como "de vital importancia" para la continuidad de los altoragoneses en la elite del fútbol español.

"Estoy confiado que vamos a sacarlo adelante porque estamos capacitados para ello y pienso que tiene que ser día para ganar. Estamos convencidos y confiados de que podemos vencer y a sacarlo adelante", ha dicho. Para el encuentro ante el Real Valladolid no piensa Francisco que debe cambiar muchas cosas respecto al planteamiento y jugadores que utilizo en San Sebastián.

"Vamos a mantener el mismo esquema que en San Sebastián guardando el equilibrio y siendo ambiciosos y siendo más agresivos.

Sobre el Real Valladolid, Francisco ha destacado que "sabe que tiene que hacer y maneja bien la posesión del balón, pero nosotros vamos a ser agresivos y a la vez equilibrados".

También ha insistido en que la fortuna no les está acompañando en muchos momentos. "Tenemos mala suerte y es injusta la clasificación. Con respecto a los demás equipos la diferencia es que no tenemos acierto de cara a la portería contraria pero no somos inferiores a los demás", ha puntualizado.