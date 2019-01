Documental sobre desigualdad de género en el cine abrirá el Festival de Miami

Miami , 31 ene .- "This Changes Everything", un documental de Tom Donahue sobre la desigualdad de género en el cine y la televisión de EE.UU., con Meryl Streep, Geena Davis, Cate Blanchett, Natalie Portman y Reese Witherspoon entre sus numerosas protagonistas, abrirá este año el Festival de Cine de Miami.

La organización del festival anunció hoy la programación de su edición número 36 que se desarrollará del 1 al 10 de marzo y, como las anteriores, tendrá un importante componente de cine español y latinoamericano.

Pera cerrar este festival, en el que se presentarán más de 160 largometrajes narrativos, documentales y cortometrajes de todos los géneros, procedentes de más de 40 países, se ha escogido la serie "Gigantes", del director español Enrique Urbizu.

"This Changes Everything" es una "muestra vital e inspiradora de los valores presentes en la programación de nuestra 36 edición", expresó en un comunicado Jaie Laplante, director del Festival que organiza anualmente el Miami Dade College (MDC).

El presidente de ese centro universitario, Eduardo J. Padrón, subrayó que comunicado que el de este año será otro "dinámico e impactante Festival de Cine de Miami".

"El cine es un medio idóneo que educa e invita a la reflexión", agregó.

El Premio Estrella Damm Precious Gem será entregado este año a la actriz estadounidense Patricia Clarkson, ganadora del Globo de Oro por su papel en "Heridas abiertas", una serie de HBO realizada por Jean-Marc Vallée.

Clarkson, que ha estado nominada a los premios Tony y a los Emmy a lo largo de una carrera de más de 30 años, ha trabajado con Martin Scorsese, Brian de Palma y Clint Eastwood, así como con los directores independientes Tom McCarthy, Todd Haynes e Isabel Coixet, entre otros muchos.

El festival ha sumado a sus sedes habituales las salas de Silverspot Cinemas, creadas en el centro de Miami por una empresa venezolana.

Entre otros estrenos en este festival está "Singular", carta de amor documental de los cineastas estadounidenses Dennis Scholl y Marlon Johnson a Cécile McLorin-Salvant, cantante de jazz miamense famosa en todo el mundo, quien asistirá a la proyección.

"El viaje extraordinario de Celeste García", una coproducción cubano-alemana en la que debuta como director el guionista Arturo Infante, y "Acusada", una coproducción argentina-mexicana dirigida por Gonzalo Tobal y protagonizada por Lali Espósito, Gael García Bernal y Leonardo Sbaragli, también son estrenos.

"Huracán, filme de suspense psicológico del miamense Cassius Corrigan, el corto "El balsero", del colombiano Jorge Navas, y "El proyeccionista", del cineasta dominicano José María Cabral.