Bailarines con Síndrome de Down "debutan" en la pasarela con María Lafuente

Belén Molleda

Madrid, 31 ene (EFE-RSC).- "En cada colección, busco formas nuevas de comunicar la normalidad", ha asegurado hoy a EFE la diseñadora internacional María Lafuente, en alusión a los bailarines con Síndrome de Down que la han acompañado en su último desfile "por primera vez", que ella tenga constancia, en una pasarela oficial.

Lo han hecho en el Off de la Mercedes Benz Fashion Week (MBFW) de Madrid, antigua Pasarela Cibeles, el gran evento de moda del país y que se ha cerrado este miércoles por la noche con un desfile de Lafuente, bajo el nombre "Regalo del Cielo", en el que, además de una treintena de modelos, se han ofrecido dos coreografías protagonizadas por una veintena de bailarines con Síndrome de Down.

Al son del musical West Side Story y con la canción "Mi música es tu voz", de Operación Triunfo, los bailarines abrieron y cerraron el desfile, en un intento de Lafuente "normalizar, lo que es normal", el Síndrome de Down, ha afirmado.

La idea surgió, ha dicho diseñadora asturiana afincada en León, a raíz de que conociera al coreógrafo Elías Lafuente, con el que mantiene una amistad reforzada porque precisamente coinciden en su primer apellido, "sin ser familia", y con el que bromea con lo de que "son primos".

Este coreógrafo tiene una compañía de ballet, integrada por personas con discapacidad intelectual, principalmente con Síndrome de Down, ha explicado María Lafuente, quien ha añadido que le propuso que este grupo de bailarines participara en su desfile y este aceptó "el reto".

Resultó un desfile muy emotivo. "La gente lo notó", ha afirmado la diseñadora, la primera que se emocionó en la pasarela junto a parte del público.

Este grupo de artistas tiene en su repertorio varios números musicales con los que recorren diversos lugares. Sin embargo, que Lafuente tenga constancia, es la "primera vez" que actúan en una pasarela de moda oficial, ha afirmado.

"En cada colección, me suceden nuevas formas de comunicar la normalidad" y, en esta edición, optó por el Síndrome de Down. "Me gusta aportar naturalidad", ha confesado.

Lafuente no se ha planteado si repetirá esta experiencia, aunque lo cierto es que en su concepto de moda ética y sostenible suele incorporar acciones solidarias, por lo que acciones de este tipo encajan perfectamente.

Además de por sus diseños, María Lafuente se caracteriza por su concepto de moda sostenible y, de hecho, ha sido la primera mujer en hablar en la cumbre de Naciones Unidas sobre moda sostenible, en el Foro político de alto nivel sobre Desarrollo Sostenible, en julio pasado.

En el desfile de este miércoles, con el que ha puesto el broche final a la MBFW, ha mostrado modelos con tejidos de textil Santanderina y de la Fundación Thai Silk de la Casa Real Tailandesa.

Además, ha exhibido lana artesanal afieltrada y tejidos la artesanía de las mujeres en riesgo de exclusión de Lal La Buya.

Todo ello en tonos blanco, beige, rosa, rojo, marrón y negro, los colores predominantes en el desfile, en el que se exhibieron zapatos de Mimao, una marca que solo vende por internet.

Su inspiración para esta edición la adquirió en Tailandia, donde viajó recientemente y donde conoció la singularidad de sus templos blancos de la parte norte del país, que se empezaron a construir en 1998 inspirados en Antonio Gaudí, con el que tiene una conexión "especial".

Este viaje constituyó la fuente de la que bebió la diseñadora para crear sus modelos de la colección otoño-invierno 2019/2020 que presentó.

"Cada colección la veo como un reto nuevo; en cada una de ellas hay una parte de mí y de mucha gente", ha señalado Lafuente que, después de 20 años en las pasarelas, aún se emociona en sus desfiles, como lo ha demostrado en este último.

Su próximo paso lo dará el 16 de febrero en Pamplona en la pasarela 948 en Creanavarra.