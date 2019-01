Ariana Grande intenta corregir error en un tatuaje en japonés, pero sin éxito

Miami , 31 ene .- La estrella estadounidense del pop Ariana Grande intentó sin éxito corregir un tatuaje en japonés que se hizo en la palma de la mano izquierda que, en vez de poner "7 anillos", en referencia a uno de los temas de su nuevo disco, se refería a un estilo nipón de parrillada.

Los chistes y sugerencias de corregir el error no se hicieron esperar en las redes sociales y la cantante tuvo que someterse de nuevo al proceso, señaló hoy ella misma en su cuenta de Instagram.

"RIP (descansa en paz) pequeña parrilla de carbón. Te extraño, hombre. Realmente me gustaste", escribió bromeando la artista.

Grande, que lanzará el próximo 8 de febrero su nuevo disco, que incluye el tema "7 rings" ("7 anillos"), dio las gracias a su médico por los analgésicos suministrados.

Según medios estadounidenses, la cantante, borró en su cuenta de Twitter unos mensajes previos en los que admitió que, para evitar el dolor, quitó ciertos caracteres que hicieron cambiar el significado deseado.

Pero también aseguran que el resultado final no es mucho mejor que el original, pues el tatuador situó el nuevo símbolo en un lugar donde no cambia el sentido y ahora se lee "Parrillada japonesa dedo" y el dibujo de un corazón.

La cantante lleva en el cuerpo una veintena de tatuajes, desde otro corazón en un dedo de las manos a una luna en el cuello o letras y palabras en manos, espalda y piernas, entre otros.

Además de "7 rings", su nuevo disco "Thank u, next" está compuesto por otras once canciones,entre las cuales figuran los sencillos ya conocidos "Imagine" y "Thank u, next".

Se trata del primer disco de Grande, nacida en 1993 en Boca Ratón (Florida, EE.UU.), desde "Sweetener", que vio la luz el pasado agosto.