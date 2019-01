El argentino Elizari dice estar lleno de júbilo por trabajar junto a Maradona

Morelos , 31 ene .- El centrocampista argentino Fernando Elizari, de los Dorados de Sinaloa que dirige Diego Maradona, apuntó que su llegada al fútbol mexicano lo llena de júbilo porque puede trabajar junto a su ídolo.

Elizari, que pasó por equipos como Quilmes en Argentina y O'Higgins en Chile, aceptó arribar a la liga de Ascenso en México porque Maradona se lo pidió.

"Era una oferta a la que no podía resistirme, se trataba de Diego Maradona, el ídolo de todos en mi país, y Dorados se está haciendo un club conocido en Argentina gracias él; no lo pensé demasiado", aseguró a Efe.

Aunque había probado suerte en Malasia con el equipo Johor Darul Takzim, Elizari decidió regresar a Argentina al iniciar al 2019 vinculado con el Defensa y Justicia, con el que realizaba labores de pretemporada.

"Estaba de regreso preparándome físicamente cuando Maradona me habló por teléfono. Imaginen el asombro al escuchar su voz pidiendo que fuera con él a jugar a su equipo, imposible negarme, así que estoy contento de estar en México con esta oportunidad", añadió.

Elizari aprovecha al máximo la experiencia del 'Pibe de oro', quien lo requiere como el hombre de generación de fútbol en el centro del campo y por el que deben empezar los ataques de Dorados, últimos de la tabla en la Liga de Ascenso.

"Diego Maradona ha tenido un trato espectacular conmigo. Como juego la misma posición que él hace años me da consejos de cómo debo tomar la pelota, la posesión y el perfil y lo que debo hacer en el campo. Gracias a eso me he dado cuenta que puedo ocupar distintas posiciones en el ataque para crear oportunidades de gol", explica.

Maradona volvió a México el viernes 25 de enero y ha tenido poco tiempo para entrenar con sus jugadores, ya que se perdió 2 partidos del torneo de Liga y 1 de Copa.

Elizari comenta que las sesiones han sido intensas desde su arribo. "Es un entrenador que motiva, habla mucho, grita y corrige, su trabajo se centra sobre todo con el balón en los pies, no tanto lo físico o la velocidad; le gusta que el equipo tenga posesión del esférico. Aunque no estuvo en la pretemporada se mantenía al pendiente y nos llamaba para saber cómo estábamos, nunca nos dejó".

Ahora, Elizari desea ayudar a Maradona y Dorados a conseguir el campeonato del Clausura en el Ascenso luego de que el equipo perdió la final del torneo anterior ante el San Luis.

"Sé que fue un golpe duro perder la final, el equipo se quedó cerca y por lo mismo hay que lograrlo este torneo. Ser campeones y luego superar la última prueba para poder estar en Primera División", concluyó.