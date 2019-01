El PP admite aplazar la comisión que investigará la tesis de Sánchez

Madrid, 31 ene (EFE).- La Mesa y los portavoces de la comisión que va a investigar en el Senado la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne mañana viernes para estudiar la prórroga del plazo para presentar sus planes de trabajo que reclaman varios grupos, algo a lo que el PP no pondrá objeciones.

Será el segundo aplazamiento acordado por la comisión, después de que el pasado 18 de diciembre el grupo popular, con mayoría absoluta en la Mesa de este órgano parlamentario, aceptara una solicitud del PSOE para dar más tiempo a presentar los planes de trabajo.

Se decidió entonces fijar el límite para mañana 1 de febrero, fecha tope que, según explican a EFE fuentes del grupo popular, será nuevamente modificada a instancias de un requerimiento del PSOE, Unidos Podemos, ERC, y del grupo nacionalista (conformado por el PDeCAT y CC).

La presentación de los planes de trabajo es importante porque es el primer paso para que eche a andar la comisión, ya que con ellos cada grupo especifica la documentación que quiere recabar y los comparecientes a citar por parte de la comisión, cuya asistencia es obligatoria.

De hecho, uno de los grupos que ha pedido el aplazamiento, ERC, ya presentó un plan en el que solicita convocar al líder del PP, Pablo Casado, a la exministra socialista de Sanidad Carmen Montón y a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, así como al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

La otra formación que ha registrado su plan de trabajo es Ciudadanos, que quiere traer al presidente Sánchez, al exministro de Industria Miguel Sebastián y a varios profesores universitarios, en línea con el planteamiento general que el PP ha hecho sobre los objetivos de este órgano parlamentario.

No en vano, la creación de la comisión, promovida por el grupo popular, fue aprobada por el pleno con los votos de Ciudadanos y Foro Asturias, pero entre críticas de los demás grupos, que denunciaron una intención "partidista" en la iniciativa del PP.

Tanto es así que ni el PSOE ni Unidos Podemos han decidido aún si van a participar en los trabajos de la comisión de investigación, como ya hacen con otra polémica comisión creada por el PP en el Senado, dedicada a indagar la financiación de los partidos.

El PNV, por ejemplo, ya ha dejado claro que no quiere saber nada de un órgano que a su entender "no tiene ningún sentido" porque no es misión del Parlamento evaluar tesis doctorales, de manera que ni presentará plan de trabajo ni trabajará en la comisión.

Lo que el PP pretende es aclarar las "dudas" que suscita a este partido la tesis doctoral del presidente del Gobierno después de que Pedro Sánchez se negara a comparecer ante el pleno de la Cámara Alta para aclarar cómo elaboró su tesis en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid.

Así las cosas, el presidente de la comisión, Ovidio Sánchez, del PP, ha convocado Mesa y Portavoces para mañana a primera hora, antes de que venza el plazo que se había establecido para registrar los planes de trabajo, y que en principio vence a las dos de la tarde.

Cualquier decisión que se adopte respecto al funcionamiento de la comisión de investigación tiene que contar con el visto bueno del PP, ya que dispone en la Mesa de la misma mayoría absoluta que disfruta en la Cámara; por ello podrá determinar quiénes son los comparecientes llamados y en qué momento son convocados.

En este sentido, aunque en un principio el PP anunció que Sánchez sería el primero en ser citado, después consideró dejar su comparecencia para último lugar tras escuchar a expertos y profesores universitarios.