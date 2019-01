Tusk reitera a May que no se renegociará el pacto de "brexit" y pide claridad

Bruselas, 30 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recalcó hoy a la primera ministra británica, Theresa May, en una conversación telefónica, que la Unión Europea no renegociará el pacto del "brexit" y pidió claridad a Londres, después de que el Parlamento exigiera renegociar la salvaguarda irlandesa.

"Mi mensaje a la primera ministra Theresa May: la posición de la UE es clara y consistente. El acuerdo de retirada no está abierto para la renegociación. Ayer descubrimos lo que el Reino Unido no quiere. Pero todavía no sabemos lo que el Reino Unido quiere", escribió el político polaco en su perfil de Twitter.

La Cámara de los Comunes británica aprobó el martes, por 317 votos a favor y 301 en contra, una enmienda no vinculante que pide al Gobierno renegociar con Bruselas una solución alternativa para la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, uno de los principales obstáculos que bloquean el proceso de ratificación en Londres.