El PSOE de Madrid espera ganar en mayo y no tener que apoyar a Carmena

Madrid, 30 ene (EFE).- El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha dicho hoy que su partido no se arrepiente de haber apoyado y hecho alcaldesa de Madrid a Manuela Carmena, pero ha expresado que "eso, en el futuro, no se repetirá", al manifestar su optimismo sobre el triunfo socialista en las elecciones del 26 de mayo próximo.

En una entrevista con Onda Cero en la que ha hablado de la precandidatura socialista para el Ayuntamiento de la capital del exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, Franco ha afirmado que "no está claro" que Carmena vaya a quedar por delante del candidato socialista en la capital, que el PSOE aspira a ganar y que se hablará de pactos "una vez que obtengamos una mayoría suficiente".

Franco ha afirmado que con Manuela Carmena ha habido muchas iniciativas positivas en el Consistorio madrileño, la mayoría socialistas aunque todo ha quedado "mimetizado" por la figura de la alcaldesa.

Acerca de la precandidatura de Pepu Hernández, Franco ha explicado que Pedro Sánchez y el exseleccionador de baloncesto tienen una relación muy buena desde su coincidencia en el Instituto Ramiro de Maeztu y que fue el presidente del Gobierno quien le comentó que intentaba que Pepu "se sumara a nuestro proyecto".

"Pepu me parece mejor candidato que Manuela Carmena", ha dicho el líder de los socialistas madrileños, quien ha precisado que, según los estatutos del PSOE, es "innegociable" que Hernández, aún siendo "independiente", no militante, concurra al proceso de primarias, un trámite que solo podría ser obviado si no hubiera ningún otro aspirante a la candidatura con los avales necesarios.