Momparler:"Mientras dure Valverde, estaremos a muerte con él"

Madrid, 30 ene (EFE).- Pascual Momparler (Villanueva de Castellón Valencia, 36 años) es el nuevo seleccionador nacional de ciclismo, el heredero en el cargo ratificado ayer por la junta de la RFEC de su amigo Javier Mínguez, el técnico que se despidió con el reciente título mundial de Alejandro Valverde.

Con el listón alto y agradecido por la confianza del presidente López Cerrón en un hombre de la casa, dos años menor que Valverde, Momparler llega con las ideas claras, dispuesto a trabajar en el control y desarrollo en todas las categorías para que los corredores lleguen a la elite con el aprendizaje de cómo actuar en las grandes competiciones, a semejanza de los equipos de fútbol en la labor de cantera.

Momparler, "ilusionado y preparado", señala en entrevista con EFE su disposición a ponerse manos a la obra "desde ahora mismo" por el desarrollo del ciclismo español, con dos primeros grandes retos a la vista: el Mundial de Yorkshire, donde seguirá contando con Alejandro Valverde como jefe de filas, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pregunta. El presidente de la Federación ha prescindido de una "vaca sagrada" como Javier Mínguez, que además era su íntimo amigo, y ha depositado su confianza en un hombre de la casa y de cantera. Le ha sorprendido esta oportunidad?.

Respuesta. No me la esperaba. La verdad es que creí que iba a seguir en tandem con Mínguez, y que tanto él como yo íbamos a estar juntos hasta el final del mandato de Cerrón. Estoy agradecido por la oportunidad, porque se reconoce mi trabajo con la base. Hubiera sido más fácil elegir a otro técnico con más nombre, por lo que me halaga que se valore mi trayectoria con este reto.

P. Usted también es amigo de Mínguez. ¿Cómo fue el ofrecimiento por parte de López Cerrón?.

R. Soy amigo de Mínguez y tengo una buena relación con el presidente. Entre los dos hubo puntos de vista diferentes, pero yo soy un profesional y escuché la oferta que me hizo Cerrón. Me propuso que le presentara un proyecto y me citó en 3 semanas, lo aprobó y me ofreció el cargo en firme.

P. ¿En qué momento le toca asumir la función de seleccionador?

R. El título de Valverde está reciente y creo que el ciclismo español tiene buena salud. Veo el futuro con optimismo, con dos grandes retos, como el Mundial de Yorkshire y los Juegos de Tokio. Tenemos corredores y equipo para luchar por todo en cualquier competición.

P. Valverde, que tiene 38 años, ¿seguirá siendo el jefe de filas del equipo español?.

R. Mientras Valverde se divierta encima de la bicicleta creo que tendremos ciclista para rato. Ahora mismo, digo que seguirá siendo la referencia, pero hay otros corredores como Landa y los Izagirre que también pueden darnos alegrías. Valverde es el único que ha demostrado en los últimos años que puede ganar, así que estamos a muerte con él.

P. ¿Qué le sorprende del campeón del Mundo?

R. Te voy a contar una anécdota de Valverde. El día que el equipo perdió el avión para viajar a Innsbruck (Austria), se levantó a las 7 de la mañana para hacer rodillo en el hotel. Fue el único que lo hizo. Es un ciclista ejemplar, mantiene la ilusión de un juvenil y se divierte sobre la bici.

P. ¿En qué puntos se basa su proyecto como seleccionador nacional?

R. Seré el seleccionador elite y de ciclocross, responsable además de todo el ciclismo en carretera, incluido las categoría júnior y sub'23 y féminas. Quiero estar a pie de calle, ir a las competiciones e implantar una estrategia común desde la base hasta la categoría elite para establecer unas normas básicas en las carreras, saber cómo comportarse, cómo y cuándo atacar...etc.

P. El pasado Mundial fue un ejemplo de cómo debe funcionar un equipo, a diferencia de otras ocasiones en las que se pudieron perder títulos por errores tácticos. ¿Ya conoce los recorridos de Yorkshire y Tokio?

R. Al circuito del Reino Unido iré para analizar el recorrido y luego explicárselo a los corredores. En el caso de Tokio, hay una carrera preolímpica a la que espero ir con algunos ciclistas. Si no, haré vídeos y tomaré notas para conocer todos los detalles. También acudiré ahora a carreras de juveniles y sub'23 como Tour de Flandes, París Roubaix y pruebas de ciclocross, donde tenemos depositadas muchas esperanzas.