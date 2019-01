Maduro destina 100 millones de euros para "embellecer" a Venezuela

Caracas, 30 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que destinó 100 millones de euros para embellecer las ciudades más pobladas en medio de la contracción económica del país y de la crisis de legitimidad que atraviesa su Gobierno.

"He dispuesto de 100 millones de euros para embellecer las principales ciudades del país" dijo el mandatario durante el acto de lanzamiento del programa gubernamental "Venezuela Bella", que había anunciado a principio de mes.

Indicó que este plan tiene como objetivo "poner a Venezuela en el siglo XXI" y que sus ciudades estén entre las más avanzadas de América Latina y el Caribe.

"En estos seis años (aspiro) poner a Venezuela bella, moderna, activa, igualitaria", dijo en alusión a su segundo mandato que comenzó este mes y que no es reconocido por numerosos países por haber obtenido la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición.

El gobernante recordó su reunión de más temprano con representantes de iglesias cristianas, encuentro del que salió, según dijo, "bendito" y "energizado".

"Me he comprometido a arreglarle sus iglesias, vamos a arreglar todas las catedrales del país, vamos a arreglar la iglesia del cura del pueblo, la iglesia del pastor evangélico, he dispuesto de recursos para arreglar las iglesias como centros espirituales de oración, de encuentro, de paz", explicó.

Venezuela bajo el mando de Maduro se ha visto sumida en la peor crisis económica de su historia que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, hiperinflación y una pésima prestación de los servicios públicos.

El líder chavista ha dicho que este nuevo programa servirá para que "en las calles y avenidas haya luz, que los semáforos funcionen" y para "arreglar cuanto puente haya que arreglar, cuanto hueco haya que tapar".

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamó el 23 de enero presidente encargado de Venezuela, asumiendo las competencias del Ejecutivo y cuenta con el respaldo de numerosos países, un hecho que el chavismo considera un golpe de Estado.