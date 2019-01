Lucas Eguibar: "A este Mundial llego mejor que nunca"

Madrid, 30 ene (EFE).- Ganador de la Copa del Mundo 2014-15 de 'boardercross' de snowboard y doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada), hace dos años, el vasco Lucas Eguibar será una de las principales bazas de España en los Mundiales de Solitude (Utah, Estados Unidos), donde competirá el viernes.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Estados Unidos, el guipuzcoano 'Luki', de 24 años, explica cómo afronta la gran cita de esta temporada.

Pregunta: El año pasado, en los Juegos de PyeongChang, en los que usted fue el abanderado español, se llevó un chasco, porque, lógicamente, esperaba mucho más. ¿Qué lectura sacó, de todo aquello?

Respuesta: Sinceramente, sí que esos Juegos fueron una decepción para mí. Fue una pena; y me fastidió. Pero el deporte es así; y me vino bien. Aprendí mucho de eso. Y me hizo más fuerte.

P: ¿Cómo fue la concentración previa al Mundial, en Colorado?

R: Muy bien. Con frío y a mucha altitud. A más de 3.000 metros, muy parecido a aquí.

Además, el circuito de entrenamiento era muy bueno, con once curvas, algo que no tenemos en ningún sitio. Y alguna de ellas, complicadas, así que la concentración en Colorado fue muy buena. Estuvo genial.

P: Ahora ya están en Utah. ¿Qué tal es Solitude? ¿Le gusta la estación?

R: La estación es increíble. Tiene muy buenas pistas. Y la calidad de la nieve es altísima. Esperemos que siga haciendo frío; y que no nieve, estos días.

P: ¿Cómo es el circuito del Mundial? ¿Puede venirle bien?

R: Tiene muy buena pinta. La salida es muy chula; luego tiene una parte muy plana, para deslizar y dejar correr. Acaba con cinco curvas. Así que bien.

P: ¿El francés Pierre Vaultier sigue siendo el principal candidato al oro? ¿O hay otros?

R: Sí. Vaultier es el principal favorito. Las primeras carreras no le salieron bien; pero eso no quiere decir nada en nuestro deporte. Y más siendo él, que siempre está fuerte.

Pero no hay que fijarse sólo en uno. Hay otros. La prueba de la Copa del Mundo que hubo aquí la ganó (el austríaco) Alessandro Hämmerle; y habrá que fijarse en Omar (Visintin, italiano) y en algún americanos. Hay mucha gente; y muy buena.

P: Habiéndose disputado tan sólo dos pruebas de la Copa del Mundo esta temporada, ¿está más abierta la prueba del viernes, por ese motivo? ¿O no tiene nada que ver?

R: Pues podría ser, porque a mí me gusta más cuando llevamos más carreras antes de un gran evento; y este año no las hemos tenido.

En las dos primeras hubo gente nueva, que puede contar, ahora, en la lucha por las medallas.

Pero tiene que ver y no, porque cada carrera es un mundo. Y tienes que fijarte en todos los que compiten, porque en cada manga saldremos seis.

P: ¿Cómo llega, física y anímicamente, al Mundial de Solitude?

R: Físicamente muy, muy bien. Mejor que nunca. Y anímicamente, también. Estoy muy contento y con muchas ganas de que empiece esto.

P: ¿Cuál es tu objetivo, en este Mundial?

R: El mismo con el que llegué al Mundial de Sierra Nevada (Granada), hace dos años. Es cierto que en la Sierra me gustaba más el circuito, pero el objetivo es el mismo: subir a lo más alto posible y hacer una muy buena carrera.

P: A principios de la temporada, usted y Regino Hernández (ceutí de la andaluza, medallista de bronce en los Juegos de PyeongChang) mantuvieron una polémica con los dirigentes de su federación por el asunto del 'skiman' (preparador de tablas). ¿Se apañan, con (el madrileño) Hilario (Sánchez), o esperan aún un nuevo 'skiman'?

R: Pues en principio íbamos a coger a otro 'skiman'; pero, por unas circunstancias u otras, al final seguimos con Hilario. En las otras carreras ha hecho un buen trabajo, así que esperamos que siga en esta línea y confiamos en que lo haga bien.

P: La decisión de que la prueba por equipos (el relevo) pase a ser mixto ha sido una auténtica faena para ustedes, ¿no? Hubieran tenido opción a dos medallas, tanto en Mundiales como en Juegos. ¿Cómo le ve?

R: Pues nos fastidia bastante, porque el relevo era una disciplina en la qué éramos muy fuertes. Y que ahora sea mixto nos quita de repente una posibilidad de medalla.

Pero es algo que no se puede cambiar. Es una decisión que han tomado. Y ya está. Habrá que intentar sacar una chica, como sea.

P. Lástima que su prueba no se pueda ver por televisión en España, con dos teóricas opciones de medalla, ¿no?

R: Sí. Es una pena que la carrera no se vaya a ver en España por televisión, ni en directo ni en diferido. Pero así es.