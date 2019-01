Justicia UE valida la prohibición por etapas del tabaco de liar aromatizado

Bruselas, 30 ene (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) validó este miércoles la prohibición por etapas de cigarrillos y tabaco para liar aromatizado, siempre que su volumen no supere el 3 % a escala en la Unión Europea (UE).

El TJUE "declara que es válida la prohibición de comercialización, desde el 20 de mayo de 2016, de cigarrillos y tabaco para liar aromatizados siempre que el volumen de ventas a escala de la Unión de dichos productos sea inferior al 3 % en las categorías de cigarrillos y de tabaco para liar, y a partir del 20 de mayo de 2020 en caso contrario".

"La prohibición de comercialización de los productos del tabaco con un aroma característico no va manifiestamente más allá de lo necesario para garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana, especialmente por lo que respecta a los jóvenes, y no vulnera por tanto el principio de proporcionalidad", consideró el TJUE.

En ese sentido, la justicia europea consideró "incuestionable que determinados aromas son particularmente atractivos para estos últimos y que facilitan la iniciación en el consumo de tabaco".

El tribunal de Luxemburgo respondió en ese sentido ante la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, que pidió a la Justicia europea que aclarase la normativa comunitaria ante la solicitud de la empresa germana Planta Tabak, que fabrica ese tipo de productos.

La firma había impugnado ante ese tribunal alemán la Directiva europea de 2014 relativa a los productos de tabaco, pidiéndole que declare "que determinadas disposiciones alemanas relativas a la prohibición de los aromas, a las fotos impactantes y a la prohibición de la publicidad de los aromas no son aplicables a sus productos", indicó el servicio de comunicación del TJUE.

El TJUE entiende que el hecho de que la Directiva no precise los productos cuyos volúmenes de ventas representen el 3 % o más y de que no prescriba un procedimiento concreto para determinarlos no significa que vulnere el principio de seguridad jurídica.

No obstante, precisa que deberá establecerse "de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro que se trate" el procedimiento que debe de seguirse para determinar "si un producto del tabaco determinado alcanza el umbral del 3 %".

El TJUE considera además que, si bien la prohibición en cuestión constituye una restricción a la libre circulación de mercancías, está justificada "por la ponderación de las repercusiones económicas y el imperativo de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana" y que el plazo de dos años para que los Estados miembros se adaptaran a la normativa comunitaria es "suficiente".