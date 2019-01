El juicio por los daños del fármaco Agreal queda visto para sentencia

(Actualiza la noticia NA3073 con más datos y declaraciones)

Valencia, 30 ene (EFE).- El juicio de responsabilidad civil por los daños que causó el fármaco Agreal para paliar los sofocos de la menopausia ha quedado este miércoles visto para sentencia después de que las afectadas hayan reiterado sus acusaciones hacia la empresa farmacéutica y esta aduzca que no se ha demostrado la causalidad.

La defensa de las siete demandantes de Sanofi-Aventis por los daños que sufren por Agreal ha sostenido que la farmacéutica conocía los síntomas, mientras que la representación de la empresa ha defendido que es un caso de "prescripción ineludible".

Así se ha manifestado en la exposición de conclusiones en la tercera y última jornada del juicio en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia, en la que la Fiscalía ha concluido que no queda acreditado la causalidad entre los síntomas y la toma de Agreal, pero sí que este es "defectuoso" y habría que indemnizar a las demandantes por daños morales.

Durante el juicio la acusación, ejercida por Francisco Almodóvar, ha aportado como prueba, según él "clave", un dossier "secreto" que la empresa Sanofi en Francia entregó a la Agencia Europea del Medicamento y que motivó la retirada del Agreal en Europa en 2007 y que hasta ahora no se había presentado en ninguno de los procesos judiciales previos.

En su exposición de conclusiones, Almodóvar ha resaltado que el documento confidencial aportado, de 381 páginas, es determinante para que la Agencia Europea del Medicamento "suspenda el medicamento porque el riesgo-beneficio es grave y sobre todo por sus reacciones graves de carácter psiquiátrico y neurológico".

Ha defendido que el dossier de la empresa reconoce que no se puede tomar Agreal más de 3 meses, que su suspensión brusca genera problemas psiquiátricos y que la depresión profunda es una de sus consecuencias más graves.

Además, ha reprochado que se ha negado "por omisión" la existencia del dossier y que por tanto se "ha ocultado" información a los médicos y que la defensa y sus peritos han "mentido" al decir que la farmacovigilancia no mostraba muchos casos, como sí refleja el texto.

Tras la vista, Almodóvar ha reiterado ante los periodistas sus argumentos de que se acredita la causa de las dolencias por el fármaco y que tanto la empresa como la Agencia Europea del medicamento "lo sabían" y ha considerado insuficiente la indemnización de 4.000 euros para cada una que pide la Fiscalía -reclaman entre 400.000 y un millón de euros-.

Además, ha defendido que el caso debe contemplarse desde que se conoce, gracias al dossier, que los daños son por el fármaco y que al haber omisión de información en el prospecto, la prescripción sería en 15 años.

Para la abogada de la empresa, Lola Soriano, la "acción está sobradamente prescrita" porque la demanda se presentó 10 años después de la retirada del fármaco y ve "inverosímil" que aleguen que desconocían que sus daños podían ser por Agreal cuando habían presentado antes denuncias.

"No se ha acreditado causalidad en ninguno de los casos", ha sostenido y ha considerado que los informes de los peritos de las demandantes "carecen de rigor científico", además de aclarar que la retirada del Agreal "no fue por sus efectos adversos sino por la relación riesgo-beneficio", como dicta alguna sentencia previa.

Asimismo, ha indicado que en su momento de comercialización en España, "no" era "exigible" la ficha técnica para el Agreal y que el prospecto tenía información "escueta" pero "suficiente" y no recogía efectos psiquiátricos porque "no los puede producir".

Soriano ha sostenido que los efectos neuronales eran "raros" y sí se recogían en el prospecto y que los síntomas psiquiátricos previos podrían haber quedado "neutralizados" con el Agreal y reaparecido tras su suspensión, además de incidir en que la retirada europea del medicamento "fue una recomendación, no una orden".