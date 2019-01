El PT ve inaceptable que se le negara a Lula acudir al funeral de su hermano

Río de Janeiro, 30 ene (EFE).- Varios líderes del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil tacharon este miércoles de "inaceptable" la decisión de la Justicia de negarle una salida temporal de la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para que pudiese acudir al funeral de su hermano mayor este miércoles.

Desde las inmediaciones del cementerio de Sao Bernado do Campo, municipio en la región metropolitana de Sao Paulo, los dirigentes del PT que acudieron al lugar para dar el pésame a la familia pidieron la "gentileza" del ministro de Justicia, Sergio Moro, y de la Policía Federal para "garantizar la seguridad necesaria" para que el expresidente pueda acudir al entierro de su hermano.

Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá, tenía 79 años, luchaba contra un tipo de raro de cáncer que afectó sus vasos sanguíneos y falleció el pasado martes.

Lula, uno de los fundadores del PT y el presidente más carismático en la historia de Brasil, está preso desde abril del año pasado en una celda de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba para cumplir una condena de doce años de prisión por corrupción.

Los abogados de Lula solicitaron que pudiese abandonar la prisión para poder asistir al velorio de su hermano y al funeral, y recordaron que la ley establece que es "un derecho del ciudadano en situación de encarcelamiento salir temporalmente del establecimiento en el que se encuentra en la hipótesis de fallecimiento del hermano, como es el caso".

Pero la Justicia negó la autorización luego de que la Policía Federal indicara que no tenía condiciones de trasladarlo hasta Sao Bernardo do Campo y garantizarle su seguridad en medio de la multitud de seguidores que intentaría acompañarlo en el cementerio.

Ante el argumento de los tribunales de que ante la "concreta imposibilidad logística" para autorizarle a ir al funeral se impone la "preservación de la seguridad pública y de la integridad física del propio preso", la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, apuntó que la justificativa "no tiene consistencia" y reclamó una explicación de Moro.

En su condición de ministro de Justicia, Moro comanda la Policía Federal. El ministro, sin embargo, fue el mismo juez que condenó a Lula en uno de los diferentes procesos por corrupción que instruyó contra el exmandatario.

"Lula es un preso político. Los procesos de Lula no cumplen lo que dice la legislación penal. No sé hasta donde va a llegar esto pero no puede continuar", añadió la senadora y presidente del considerado mayor partido de izquierda de América Latina.

Los familiares de Lula recordaron que durante la dictadura militar (1964-1985) el entonces dirigente sindical fue autorizado a abandonar la prisión en la que estaba para acudir al funeral de su madre, y que ese derecho se le niega ahora en plena democracia.

Asimismo, el exministro Luiz Marinho explicó que "para quien conociese la relación de Lula con Vavá sabe que esta es la mayor crueldad y violencia que se puede cometer contra él y su familia. Lula hoy no es un preso cumpliendo condena, hoy es un secuestrado".

En este sentido, aclaró que los argumentos de la Justicia son "inaceptables" y que, en lo que a seguridad se refiere, "si Lula hubiese querido huir lo habría hecho antes de estar preso".

Además, aseguró que la política del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que, en su opinión, promueve la violencia y la negación de derechos, es un "tipo de dictadura" y convierte a Lula en "prisionero de una lógica perversa".

La magistrada encargada del caso, Carolina Lebbos, determinó que la decisión de liberar a Lula debería ser tomada por el superintendente de la Policía Federal en el estado de Paraná, Luciano Flores de Lima, quien finalmente afirmó que no sería posible "autorizar o hacer viable" la comparecencia del expresidente al entierro de su hermano por cuestiones de logística.

Lebbos acató la decisión de carácter administrativo del director y finalmente negó el pedido del expresidente (2003-2010).

Sin embargo, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, afirmó el martes, cuando aún ejercía como presidente interino debido a que Bolsonaro estaba hospitalizado, que autorizar la asistencia de Lula al entierro de su hermano es "una cuestión humanitaria" ya que "perder a un hermano siempre es un asunto triste".