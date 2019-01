Guaidó rechaza orden de no salir del país por no reconocer a fiscal o Supremo

Caracas, 30 ene (EFE).- El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino del país, afirmó hoy que "no ha recibido ninguna orden" que le impida salir del país puesto que quien la reclamó es "quien usurpa funciones en la Fiscalía y en el Supremo".

"No he recibido ninguna orden, fue una declaración en el día de ayer de quien usurpa funciones en la Fiscalía y quienes ocupan espacios en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", dijo Guaidó este miércoles a periodistas en Caracas.

El fiscal general, Tarek Saab, presentó este martes una solicitud al TSJ para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Guaidó, le prohíba enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, así como el bloqueo de sus cuentas, si bien no ordenó su detención.

Horas después el TSJ atendió a su petición y prohibió a Guaidó salir del país, "enajenar y gravar los bienes de su propiedad" y congeló sus cuentas.

En este sentido, Guaidó, quien había convocado para hoy una concentración de dos horas a la que se unió en el Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela en Caracas (UCV), afirmó que sigue en la calle "ejerciendo el derecho a la manifestación".

"Seguimos ejerciendo el derecho a la manifestación, a la protesta y atendiendo a nuestros pacientes, a nuestro futuro porque lo estamos construyendo en todo momento", subrayó Guaidó.

El autoproclamado presidente interino indicó que no se quiere "ir del país", sino "que la gente regrese", e insistió que en la orden de la Fiscalía "no es una medida válida porque no tiene ningún sustento jurídico".

"Me preocupa que la gente regrese a Venezuela, me preocupa que tengamos las condiciones óptimas para generar oportunidades, que todos los que se han ido de Venezuela puedan regresar y que libremente puedan entrar y salir", apostilló.

Según la ONU, cerca de 3 millones de venezolanos han abandonado su país argumentando que huyen de la crisis que se vive, de los que algo más de un millón se han asentado en Colombia.

Además, según las autoridades migratorias de Colombia, unos 35.000 venezolanos cruzan cada día la frontera, algunos con el fin de abandonar definitivamente su país y otros para abastecerse de productos de primera necesidad.

Por todo ello, Guaidó afirmó que "una prohibición de salida del país no preocupa absolutamente a nadie en este momento en que estamos luchando".

A la entrada del recinto del hospital, estaba apostado un fuerte contingente policial pero ninguno de ellos tomó medidas contra Guaidó.

Estas medidas contra Guaidó se produjeron ayer, el mismo día en el que Estados Unidos lanzó la advertencia sobre las "serias consecuencias" que enfrentarán quienes intenten dañar a Guaidó, y denunció las "amenazas ilegítimas" del fiscal general venezolano.

"Permítanme reiterar que habrá serias consecuencias para quienes intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó", escribió en su cuenta de Twitter el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.