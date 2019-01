Gobierno italiano avanza que PIB del cuarto trimestre de 2018 será negativo

Roma, 30 ene (EFE).- El Gobierno italiano avanzó hoy que el Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2018 será previsiblemente negativo, lo que significará que el país está oficialmente en recesión técnica, tras el dato también negativo del tercer trimestre del mismo año.

El dato provisional del PIB del cuarto trimestre de 2018 se conocerá mañana, pero el Gobierno ya espera que sea negativo, lo que supondrá un golpe a la economía italiana, después de que en el tercer trimestre registrara una caída del 0,1 % en comparación con el anterior.

El hecho de que el país acumule dos trimestres en negativo, señalaron fuentes del Ejecutivo, se debe a la mala gestión de las administraciones pasadas y a datos coyunturales no favorables, ya que las dos formaciones que dirigen el país, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, acaban de aprobar sus Presupuestos Generales y no ha dado tiempo a ver los resultados.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió hoy en Milán la actuación de su administración y argumentó que los datos coyunturales negativos están afectando a la economía de Italia.

"Tenemos datos coyunturales que no son favorables. No debemos mirar a otro lado. El dato positivo es que no depende de nosotros", sostuvo Conte, al tiempo que señaló los casos de Alemania, que hoy redujo su previsión de crecimiento para 2019 hasta el 1 % del PIB, frente al 1,8 % inicialmente estimado, o China, que está experimentando una desaceleración económica.

El Gobierno italiano calcula que la economía del país crecerá un 1 % en 2019, mientras que el Banco de Italia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son menos optimistas y creen que lo hará solo un 0,6 %.