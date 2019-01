El Gobierno espera una "normalidad impecable" en el juicio del 'procés'

Madrid, 30 ene (EFE).- El Gobierno espera que el Tribunal Supremo (TS) actúe con una "normalidad impecable" en el juicio del "procés", que podría empezar la semana que viene, y que no aplique "ningún tipo de excepcionalidad", a pesar de la "dimensión de debate político" que tendrá el procedimiento.

"Es lo único que esperamos, la calidad extraordinaria y el prestigio de la justicia española. Para el Gobierno es una situación absolutamente impoluta y esperamos que la justicia actúe con la normalidad impecable con la que lo hace constantemente", ha señalado la vicepresidenta Carmen Calvo en un desayuno de Fórum Europa.

Calvo, que ha expresado su respeto a la decisión del TS de denegar de nuevo la libertad a los nueve presos preventivos a las puertas del juicio, ha defendido que en la crisis de Cataluña "no hay otra alternativa que ley y dialogo" y ha pedido a la oposición que, si tiene otra fórmula, la ponga "honestamente encima de la mesa" y que, si no, se comporte de forma leal con el Gobierno.

"No pedimos más. Algo tan simple y tan necesario como no utilizar Cataluña con ningún fin que no tenga la nobleza de la política de Estado, para que este país puede dedicar sus energías y sus esfuerzos a los problemas reales de todos los españoles, incluidos los catalanes", ha subrayado.

Tras advertir de que la crisis catalana "ni se resolverá con facilidad ni de forma mágica", ha señalado que su Ejecutivo no cambiará su política de dialogo con los independentistas catalanes "por muchos insultos que reciba".