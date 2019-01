Georgina Oliva y María Ruiz, dos nombres de España en el top cinco mundial

Madrid, 30 ene (EFE).- Georgina Oliva y María Ángeles Ruiz, piezas fijas en el equipo que ganó el bronce en el campeonato del mundo 2018, han puesto los nombres de España en "el top cinco" del hockey mundial con su nominación a los premios a los mejores que anualmente concede la Federación Internacional (FIH).

A menos de tres semanas para que se conozcan los nombres de las ganadoras el 18 de febrero, Oliva, que juega en el Kampong holandés y es programadora en una empresa de márketing online, y Ruiz, portera del Club de Campo y fisioterapeuta, coinciden en que su nominación ya es todo un premio, que únicamente logró otra española, Chus Rosa, hace más de una década.

"Hacía tiempo que me planteaba como objetivo estar entre las quince o diez primeras mundiales, pero no me imaginé nunca estar entre las cinco. No es el año que mejor me he visto, pero creo que ha sido el cúmulo de unos años trabajando, que internacionalmente al final se han visto porque ahora tenemos medalla", señaló Oliva a EFE.

Integrante de una familia del hockey catalán, con padre y hermano olímpicos, e ingeniera aeronáutica de profesión, Gigi Oliva apenas tiene tiempo a diario desde que termina su jornada laboral hasta que empieza a entrenar con su club a las órdenes de Santi Freixa, subcampeón olímpico en Pekín 2008.

"Con la selección debuté en 2006 y desde entonces, que fuimos cuartas en el Mundial, no estábamos arriba. Para el bronce de Londres hicimos un partido superbueno, de esos días en los que todo salió bien, en defensa, en ataque, en detalles, y eso te hace llenarte. Y me gustó muchísimo el partido contra Alemania que ganamos por un gol, no paramos de correr, fue un partido de dejarnos todo y llegar a semifinales", recordó.

También María Ángeles Ruiz piensa que éste "puede ser un momento en el que el equipo ha tomado madurez, sumando experiencias para ser competitivo, optar a más y seguir luchando".

"El premio me lo llevo ya estando en esa nominación. Cuando empecé, veía a Chus Rosa y decía, qué portera hay en el Club de Campo y la selección. Pensaba que era algo que nunca me iba a suceder. Pero por suerte, trabajo y por el equipo hemos llegado al top tres mundial. Estas dos nominaciones individuales son el equipo, más el 'staff', que con su trabajo han conseguido dar visibilidad".

Ruiz encara con ilusión este año, en el que la selección debe consolidarse en las 'World Series', "demostrar la experiencia y lo trabajado para ser favoritas desde el principio".

"Luego está el Europeo, que es la posibilidad de conseguir la plaza para Tokio, pero tenemos un grupo difícil, Holanda, Bélgica y Rusia. Hay que hacer un buen inicio, mantener la regularidad, y pase lo que pase, te da experiencia para el último paso que es el preolímpico. Si conseguimos llevar un buen nivel de competitividad, vamos a llevar muchísimo aprendido y con más posibilidades".

Nacida en Alcalá la Real (Jaén) y dedicada al hockey desde que con 13 o 14 años unas amigas la animaron a probar, la portera logra compaginar entrenamientos y partidos de su club y la selección con su trabajo como fisioterapeuta.

"No me daba miedo llevarme balonazos. Había jugado con chicos al fútbol y en la portería había otra chica que venía una semana sí y otra no y dije que, para estar más integrada, podría ponerme ahí. Para un portero es importante que tu instinto sea acercarte a la bola y mentalmente saber cuál es tu rol en el equipo, porque pasas de competir con tus compañeras al entrenar a jugar con ellas", explicó.

Con el buen sabor todavía del bronce del Mundial y juntas estos días de nuevo en otra concentración de España para una serie de amistosos en Murcia y Granada, tanto Oliva como Ruiz miran ya hacia Tokio 2020.

"Sé lo que es clasificarme para unos Juegos y no hacerlo también. Este es un año muy complicado por un aspecto mental y también físico", dijo la primera, olímpica en 2008 y 2016, mientras la andaluza no escondió "la ilusión" que le haría en el plano personal la clasificación y luego "entrenar y competir para estar entre las 16 de los Juegos".