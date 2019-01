Estado dominicano ratifica compromiso para despenalizar aborto en 3 supuestos

Santo Domingo, 30 ene (EFE).- El Estado dominicano ratificó este miércoles ante los miembros de las Naciones Unidas, reunidos en Ginebra, su compromiso de seguir trabajando para que el Congreso Nacional del país apruebe la despenalización del aborto en tres supuestos.

El Código Penal dominicano, sancionado por el Congreso Nacional en 2014, ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente de la República, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, si es inviable o es resultado de una violación.

Organizaciones internacionales y locales vienen reclamando la despenalización del aborto en esos tres supuestos desde hace años, pero la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó en abril una propuesta que los excluye del Código Penal.

Durante su participación en la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU, la ministra de la Mujer del país caribeño, Janet Camilo, también se refirió al embarazo adolescente, y reiteró la responsabilidad del país en implementar una política de educación sexual y reproductiva que los prevenga, informó el citado Ministerio en un comunicado.

En ese sentido, la funcionaria informó de que, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República Dominicana, en febrero se presentará un nuevo Plan Nacional de Reducción de Embarazo en Adolescentes (PERA-RD) para el período 2019-2023 y su plan operativo 2019-2020.

Asimismo, Camilo destacó que, desde el Centro de Promoción de la Salud Integral de Adolescentes de su Ministerio, se ejecutan diversas acciones dirigidas a la reducción del embarazo en adolescentes.

Una de ellas utiliza el teatro para llevar a escuelas y colegios la pieza "A mí no me pasa", con el objetivo de concienciar sobre la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia, explicó.

El pasado mes de septiembre, la ONU llamó a la República Dominicana a fortalecer las medidas y los programas para reducir el embarazo en adolescentes en el país, donde el 22 % de las mujeres de entre 12 y 19 años ha estado embarazada.

En cuestión de igualdad de género, el organismo evaluador del Examen Periódico Universal consideró que el país caribeño, gracias a la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad de Género y al aumento de la cuota femenina en los partidos políticos, ha dado pasos de avance en esta materia.

En la revisión a la que el Gobierno del país caribeño fue sometido en la reunión en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó a República Dominicana que mejore las garantías de los inmigrantes haitianos y tome medidas para reducir la violencia de género.