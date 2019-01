Capturan a uno de los dos jaguares que atemorizaban Puerto Maldonado

Lima, 30 ene (EFE).- Uno de los dos jaguares que desde hace tres días merodean y atemorizaban a los habitantes de la ciudad amazónica de Puerto Maldonado, en Perú, fue capturado por especialistas de la Reserva Ecológica Taricaya, en apoyo a las autoridades locales, informó ese centro en un comunicado.

El otorongo, nombre con el que se conoce en Perú al jaguar, pudo ser atrapado este martes tras ingresar a una jaula trampa en la que habían colocado un cebo.

Los expertos están tras los pasos de otro ejemplar que supuestamente acompañaba al capturado y cuyas huellas por las calles de Puerto Maldonado han atemorizado a sus vecinos, especialmente al populoso barrio El Triángulo de La Joya, cercano al aeropuerto de esta ciudad, capital de la región Madre de Dios.

La Reserva Ecológica Taricaya aclaró que su intención no es quedarse con el animal, sino devolverlo a su hábitat natural, posiblemente en la Reserva Nacional de Tambopata, uno de las áreas naturales protegidas de la Amazonía peruana con mayor biodiversidad.

En la ubicación de los animales participó la fiscal en Materia Ambiental de Madre de Dios Karina Garay, quien dijo a la emisora RPP Noticias que se trataba una hembra en celo y un macho que la siguió en su incursión por la ciudad.

"Los animales migran a la ciudad debido a la deforestación. Ellos van hacia la ciudad y se instalaron en la zona que está detrás del aeropuerto", afirmó Garay.

Sin embargo, el gerente de la Reserva Ecológica Taricaya, Fernando Rosemberg, señaló a otros medios que puede tratarse de una hembra y su cría, ya que estas suelen acompañar a las madres durante unos dos años hasta que aprenden a cazar, a pesar de que con un año ya han adquirido un tamaño adulto.

Los especialistas no saben definir con exactitud la procedencia de estos jaguares tras comprobar que no se escaparon de ningún zoológico de la ciudad y considerar que no salieron de la reserva nacional de Tambopata, que está separada de la ciudad por el río del mismo nombre.

El jaguar es el mayor felino de la Amazonía, con un tamaño que puede llegar a 1,80 metros de longitud y 130 kilos de peso, y su principal amenaza es la caza furtiva para comercializar su piel o colmillos.

También la deforestación y la disminución de sus presas más habituales, como caimanes y tortugas, lo que le lleva a atacar a animales domésticos.