Del Campo: "Este resultado me motiva con miras al Mundial"

Madrid, 30 ene (EFE).- El vizcaíno Juan del Campo, que el martes logró, en Schladming (Austria), clasificarse para la segunda manga de un eslalon de la Copa del Mundo de esquí alpino -algo que en hombres España no lograba desde hacía 33 años- declaró a EFE que "este resultado" le "motiva con miras al Mundial", que se disputa en Are (Suecia).

"Bueno, fue una pena lo de los puntos, salí a por todas en la segunda manga pero lo malo de salir el primero a pista es que no tienes información de la misma", indicó, en conversación telefónica con Efe desde Austria, Del Campo, que acabó trigésimo la primera manga y vigésimo cuarto tras la segunda, pero no puntuó por superar, tras un error en la tercera puerta, el porcentaje máximo de tiempo permitido.

"La tercera puerta estaba como el mármol y muy pulida. No había grip y claro, yo fui el primero en saberlo al pasar por ahí", explicó el esquiador vasco, segundo español en entrar en una segunda manga de una prueba de la Copa del Mundo desde que lo hiciese por última vez en 1986 el madrileño Luis Fernández Ochoa en el eslalon de Heavenly Valley (California, EEUU); donde el hermano del mítico 'Paquito' -único campeón olímpico invernal español- concluyó decimotercero.

"En el momento podría haber reaccionado más rápido y pasar la doble al revés, en lugar de remontar; pero en tan poco tiempo es lo que te sale de dentro", apuntó.

"De todas formas, a pesar de los puntos, es un resultado muy importante", afirmó.

"Llevaba mucho persiguiendo la segunda manga. En Wengen (Suiza) estaba cerca; en Kitzbühel (Austria), también. Y lo he podido conseguir en ésta", manifestó a Efe Juan del Campo.

"Estar ahí ya significa mucho para mí y para todo el equipo. Esto es el principio, queda muchísimo por delante y vamos hacia arriba todos", afirmó el vasco, olímpico el año pasado en los Juegos de Pyeongchang (Corea del Sur) y que afrontará con optimismo los Mundiales, que se disputarán a partir de la próxima semana en la estación sueca de Are.

"Ahora mismo para el Mundial supone una gran motivación este resultado, pero hay que seguir con los pies en la tierra. No he ganado nada", advirtió. "He quedado el 30 y casi me salgo en la segunda manga, comentó a Efe, entre risas, Del Campo, nacido hace 24 años en Munguía.

"Así que hay que seguir trabajando, seguir mejorando detalles y seguir peleando cada día como he hecho hasta ahora", indicó.

"En el Mundial haré exactamente lo mismo que hago en cada carrera: saldré con todo y a por todas", declaró a Efe Juan del Campo.