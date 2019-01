Borrell no descartar prolongar la negociación si no hay acuerdo del "brexit"

Madrid, 30 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confesado este miércoles que le "cuesta creer" que al final no se llegue a un acuerdo sobre la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido, por lo que no ha descartado que se pudiera prolongar la negociación para lograr el pacto.

Borrell ha comparecido esta tarde ante la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso para informar de los acuerdos que el Gobierno aprobó el pasado 11 de enero sobre el plan de contingencia en caso de que haya un "brexit" sin pacto y donde ha pedido a los partidos de la oposición "no lanzar mensajes alarmistas" sobre lo que supondría la salida brusca del Reino Unido.

El ministro ha comunicado a los grupos políticos que la intención es que "a principios de febrero", se apruebe el decreto ley con las medidas legislativas previstas por el Gobierno.

"No se puede esperar más. Si a mediados de febrero la cosa sigue como está, hay que tomar medidas porque la probabilidad de que acabe bien no aumenta", ha comentado Borrell.

A pesar de que se acerca la fecha del 29 de marzo, cuando se debe hacer efectiva la salida del Reino Unido, ha expresado su esperanza en que haya un solución.

"Me cuesta creer que al final no se llegue a un acuerdo, porque lo que está en juego es tan importante que si no se llega a un acuerdo, se prolongarán los plazos para que se llegue", ha reflexionado.

No obstante, ha afirmado que tras la votación de ayer, martes, en el Parlamento británico, por la que se ha encomendado a la primera ministra, Theresa May, a exigir nuevas concesiones en el acuerdo del "brexit", "la sensación de que no se está avanzando se ha instalado un poco".

Entre los efectos que tendría un "brexit" no consensuado, Borrell ha advertido que generaría un aumento del gasto público como consecuencia, entre otros aspectos, del reforzamiento de las aduanas.

Sobre Gibraltar, ha insistido en que cualquier pacto entre Bruselas y Londres requerirá el beneplácito de España.

La mayoría de los partidos de la oposición han criticado "la falta de planificación" del Gobierno a la hora de diseñar los planes de contingencia ante la posibilidad de un "brexit" sin acuerdo y que el documento redactado por el Ejecutivo es "excesivamente genérico".

El titular de Exteriores ha refutado los reproches y ha subrayado que España "está más preparado que los demás" socios europeos en lo que les afecta, en particular en cuanto a los derechos de los ciudadanos, de los que ha dicho que "están garantizados".

"¿Que no se ha culminado todo? Naturalmente que no. ¿Algún país lo ha hecho? No. Diga las cosas que ve insuficientes, pase de las musas al teatro. ¿Cuáles son las medidas adecuadas? No lancen mensajes alarmistas", ha contestado Borrell al senador del PNV Jokin Bildarratz, uno de los que ha pedido explicaciones sobre las iniciativas concretas y su coste ante una salida brusca del Reino Unido.

También ha pedido a los parlamentarios "no sembrar alarmas infundadas e innecesarias" sobre la situación de la aerolínea Iberia, propiedad del grupo británico IAG.

Según Borrell, lo que la empresa ha comunicado a Exteriores es que "está en condiciones de seguir operando" en el caso de un "brexit".