Valverde: "Nos gustaría que el de mañana fuera un partido para recordar"

Sant Joan Despí , 29 ene .- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, reclamó este martes el apoyo de los seguidores culés para que su equipo haga "un partido para recordar" ante el Sevilla y remonte el 2-0 logrado por el conjunto andaluz en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Creo que el Camp Nou responderá mañana por muchas razones. La historia del fútbol está hecha de grandes momentos y grandes partidos. Hay partidos que los aficionados recuerdan con el tiempo y nos gustaría que éste fuera uno de ellos", manifestó.

Valverde insistió en que, si se quedan en casa, los hinchas barcelonistas quizá se pierdan una gran noche: "Queremos brindarles un gran partido y remontar. Les animo a que vengan para poder vivir un gran momento y que nos ayuden a conseguirlo".

En este sentido, el técnico del conjunto azulgrana recordó que cuando vas por debajo en el marcador, "el empuje del público es fundamental", pero también que, para que el Camp Nou apriete de verdad mañana, sus jugadores deberán poner de su parte. "Tenemos que enganchar al público para que empuje todavía más", afirmó.

En cualquier caso, si finalmente no se logra el objetivo y su equipo cae eliminado en la Copa, Valverde no lo considerará un fracaso. "Ganemos o perdamos mañana, al día siguiente saldrá el sol y el sábado tendremos otro partido", indicó.

El preparador extremeño no quiso desvelar si seguirá haciendo rotaciones en Copa o saldrá con su once de gala para intentar remontar la eliminatoria -"el entrenador contrario no me ha dicho quién va a jugar de los suyos", se justificó- y adelantó una de las claves para no encajar.

"Atacar bien, porque cuando atacamos bien, defendemos bien. En la ida, en el primer tiempo, dominamos el juego y pasamos muy pocos apuros", apuntó el Valverde, quien no descarta que la eliminatoria se decida en los penaltis, algo que, según desveló, su equipo ensaya "regularmente".

Preguntado por las palabras del presidente del club, Josep Maria Bartomeu, quien ayer se mostró convencido de que Valverde dirigirá al Barcelona la próxima temporada, el técnico volvió a salirse por la tangente. "Siempre he dicho que tenemos una buena sintonía y, cuando tengamos algo que decir, ya os lo diremos", respondió.

El preparador del conjunto catalán también repasó la actualidad azulgrana a través de varios nombres propios. La cesión de Denis Suárez al Arsenal la dio prácticamente por hecha, aunque precisó que "aun no es oficial" y también habló del futuro de Ivan Rakitic que, tras el fichaje de Frenkie de Jong, podría ser uno de los que cambien de aires la próxima temporada.

"Aventurar el futuro ya es ir un poco lejos, pero decir que Ivan es un jugador fundamental para nosotros no es engañar a nadie. Lo ha demostrado a lo largo de estos años", comentó sobre el centrocampista croata.

Por último, Ernesto Valverde también analizó el estado físico de Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé. Sobre el defensa, confía que puede "reincorporarse dentro de poco" para empezar a trabajar con el grupo, y ve "difícil" que el delantero reaparezca el próximo sábado en el partido de Liga ante el Valencia.