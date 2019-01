Unicef pide 3.900 millones de dólares para ayudar a 41 millones de niños

Ginebra, 29 ene (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lanzó hoy un llamamiento para recaudar de la comunidad internacional 3.900 millones de dólares con el fin de asistir este año a 73 millones de personas (entre ellas 41 millones de niños) afectados por conflictos o desastres naturales.

El plan de acción para 2019, presentado hoy en rueda de prensa en Ginebra, busca brindar acceso a agua potable, comida, educación, y servicios sanitarios para niños de 59 países, así como garantizar su seguridad.

La principal partida, de 904 millones de dólares, se destinará a comunidades de acogida de refugiados sirios en Egipto, Jordania, Líbano, Irak y Turquía, seguida de las dirigidas a Yemen (542,3 millones de dólares), la República Democrática del Congo (326,1 millones de dólares), Siria (319,8 millones de dólares) y Sudán del Sur (179,2 millones).

"Hoy en día, millones de niños que viven en situaciones de conflicto o desastre sufren niveles horribles de violencia que les provocan sufrimientos y traumas", destacó la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fiore, en un comunicado.

"Cuando los niños no disponen de lugares seguros para jugar, cuando no pueden reunirse con sus familias, cuando no reciben apoyo psicosocial, no pueden curarse de las cicatrices invisibles que provoca la guerra", subrayó.

El año 2019 marcará el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el peor momento de las últimas tres décadas en cuanto a países involucrados en conflictos internos o internacionales, lo que representa una amenaza para la seguridad y el bienestar de millones de niños.

Unicef calcula que más de 34 millones de niños que viven en situaciones de conflicto y desastre carecen de acceso a servicios de protección de la infancia, entre ellos 6,6 millones de niños en Yemen, 5,5 millones en Siria y 4 millones en la República Democrática del Congo (RDC).

"Proporcionar a estos niños el apoyo que necesitan es fundamental, pero si no se lleva a cabo una acción internacional considerable y sostenida, muchos de ellos continuarán cayendo en el olvido", subrayó el director de Programas de Emergencia de Unicef, Manuel Fontaine.

El organismo de Naciones Unidas lamentó que en años anteriores no se haya recibido la totalidad de las donaciones solicitadas, y así por ejemplo en 2018 sólo logró una tercera parte de los fondos requeridos para atender a niños en la RDC o una quinta parte de lo demandado para Siria.

Unicef aspira a lograr junto a sus donantes y socios en 2019 objetivos como apoyo psicosocial a 4 millones de niños, educación básica para 10,1 millones, la inmunización de 10,3 millones contra el sarampión o el tratamiento de 4,2 millones de menores con desnutrición aguda grave.

Sobre el mencionado cuidado psicosocial, la organización advirtió que los niños continuamente expuestos a la violencia o al conflicto desde una edad temprana "corren el riesgo de vivir en un estado de estrés tóxico".

"Una condición que, sin el apoyo adecuado, puede tener consecuencias negativas para su desarrollo cognitivo, social y emocional a lo largo de toda su vida", subrayó el organismo.