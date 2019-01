Los sindicatos critican la falta de información sobre el futuro de Alitalia

Roma, 29 ene (EFE).- Los sindicatos italianos criticaron hoy que el Gobierno no les dé información sobre el futuro de la aerolínea Alitalia, controlada desde mayo de 2017 por tres administradores concursales que buscan un socio privado para que invierta en ella e impulse su competitividad.

Así lo explicaron hoy a EFE fuentes del sindicato de transportes Filt-Cgil, momentos después de que terminara la reunión que los representantes de los trabajadores han mantenido con los gestores de Alitalia para saber en qué punto está la situación, ya que el próximo 31 de enero termina el plazo para que la empresa pública Ferrovie dello Stato (FS) presente su plan industrial.

En mayo de 2017 Alitalia pasó a manos de los tres administradores concursales, después de que la aerolínea fuera incapaz de aprobar un plan de saneamiento de sus cuentas, y desde ese momento los tres gestores se afanaron por negociar su posible venta, e incluso aerolíneas como Lufthansa o easyJet mostraron interés.

Pero el nuevo Gobierno, formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga, ha rechazado que Alitalia, que en el pasado fue una aerolínea de bandera, se venda a grupos extranjeros.

Por ello, lanzaron inicialmente la hipótesis de que la empresa siguiera bajo control público italiano, pero con la ayuda financiera de un socio privado, un escenario complicado ya que para ello deben convencer a los inversores de que inyecten dinero en una compañía que no genera beneficios desde 2002 y que no controlarán, porque lo hará el Estado italiano.

El pasado 31 de octubre, la empresa pública Ferrovie dello Stato (FS) presentó una oferta de compra para Alitalia y se comprometió a presentar un plan industrial antes del próximo 31 de enero con el que conquistar los apoyos de otras empresas.

También en octubre, las aerolíneas Delta Air Lines y easyJet presentaron ofertas de interés, pero nada se sabe del desarrollo de las conversaciones.

"Estamos preocupados por los posibles recortes en el personal y en la flota que se puedan aprobar y de los que no sabemos nada. Solo leemos informaciones no confirmadas en los medios de comunicación, pero a nosotros no nos dicen nada", lamentaron las mismas fuentes.

Por ello, los sindicatos están decididos a solicitar al Gobierno italiano la apertura inmediata de una mesa de diálogo o amenazan con una movilización.

Los gestores de Alitalia no les brindaron hoy tampoco datos sobre los planes de FS y se limitaron a confirmar que la empresa puede continuar operando porque tiene 703 millones de liquidez, de los que 506 millones son en efectivo y 197 millones en depósitos.

Las mismas fuentes del sindicato Filt-Cgil dijeron además que Alitalia cerró 2018 con un resultado bruto de explotación (ebitda) negativo de 154 millones, la mitad en comparación con los 312 millones en negativo de 2017.