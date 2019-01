Sebas Simonet abandonará esta temporada el Ademar para regresar a Argentina

León, 29 ene (EFE).- El central internacional argentino del Abanca Ademar Sebastián Simonet ha anunciado su marcha del equipo leonés al acabar la temporada, a pesar de contar con otro año de contrato, y volverá a su país, donde, según lo que ocurra con la clasificación olímpica para Tokio 2020 prorrogará o no su carrera.

El jugador, de 32 años, el mayor de la saga Simonet - su hermano Diego juega en el vigente campeón de Europa, Montpellier y Pablo en el BM Benidorm, también en la Liga ASOBAL -, ha confirmado que la decisión ya la había tomado durante las pasadas fiestas navideñas en su país natal y se la comunicó al club leonés hace unos días.

"Me fui hace más de quince años de Buenos Aires con muchas ganas y un saco lleno de ilusión, de ambición, con ganas de comerme el mundo, aunque quizá no estuve ni cerca, pero me fui con el tanque lleno de gasolina y éste poco a poco se fue vaciando", ha relatado en su despedida el central albiceleste, quien estuvo acompañado del resto de la plantilla ademarista, del cuerpo técnico y del presidente.

"Antes de venir -con anterioridad jugó en el Ivry francés, Torrevieja y Arrate- ya estaba en reserva y gracias al cuerpo técnico y los compañeros me metieron una buena inyección de gasolina 98 premium y las ganas volvieron a ser las de antes, por ser el mejor y volvió la ilusión por el balonmano", ha añadido.

Para el jugador argentino, que recientemente disputó con su selección su sexto campeonato del mundo, en sus tres años en el Abanca Ademar pudo "cumplir varios sueños", jugar en un club top de Europa, disputar la Liga de Campeones y enfrentarse a su hermano -lo hizo ante el Montpellier la pasada campaña-.

"Por eso siempre estaré agradecido a este club", ha dicho en el acto en el que ha anunciado su despedida.

En su decisión ha primado, según ha insistido, en que le "queda poca gasolina y sería injusto por todo lo dado y para el club continuar más sin poder dar lo que merece Ademar".

Ha precisado que en los meses que le quedan por delante hasta despedir la temporada jugará "dando el máximo, como siempre ha sido, intentando irse el último partido sin nada, vacío en la pista".

También han podido primar cuestiones de índole personal y los problemas físicos que ha ido sufriendo a lo largo de su carrera, si bien deja la puerta abierta a seguir jugando en Argentina, en función de lo que ocurra en los Juegos Panamericanos en julio en Perú, donde estará en juego la clasificación olímpica.

El entrenador del Abanca Ademar, Rafael Guijosa, que le acompañó, junto con el presidente Cayetano Franco, en su comparecencia, le conminó a seguir "dejando destellos de magia, como lo ha demostrado, siendo un jugador estelar que ha brillado en León y ha sido un lujo entrenar".

En cuanto al mandatario ademarista, que reconoció su sorpresa por la decisión del jugador, ha confirmado que se buscará en el mercado un sustituto a pesar de la reciente renovación del internacional brasileño Acacio Marqués y de estar pendiente también de la decisión del otro central, el leonés Rodrigo Pérez Arce.

Con la marcha de Simonet, el Abanca Ademar perderá de cara a la próxima temporada a uno de los peones de la tripleta argentina, aunque mantendrá en su plantilla a los también internacionales Federico Vieyra y Gonzalo Carou, éste último a punto de cumplir el número mínimo de partidos para prorrogar automáticamente su contrato por una temporada más.