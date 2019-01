Salvini pide evitar su posible juicio por el bloqueo de migrantes

Roma, 29 ene (EFE).- El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, pidió hoy que no se permita la apertura del juicio en su contra por bloquear el desembarco de 177 migrantes, un día antes de que el Senado empiece a debatir si levanta o no su inmunidad.

Los hechos que se le imputan se remontan al pasado agosto, cuando el líder de la ultraderechista Liga y vicepresidente del Gobierno bloqueó durante 5 días el desembarco en Sicilia de 177 migrantes salvados en el Mediterráneo central por la nave militar "Diciotti".

El Tribunal de ministros de Catania le acusa de los delitos de secuestro de personas, abuso de poder y detención ilegal, si bien el caso sigue una vía especial al haber incurrido supuestamente en ellos durante el ejercicio de sus funciones como ministro.

Para que el Tribunal pueda enjuiciar al líder ultraderechista por estos hechos debe contar con la autorización previa del Senado, y ya mañana dará inicio el procedimiento con la convocatoria de la Junta para las Elecciones y la Inmunidad de la Cámara Alta.

Este procedimiento puede durar un máximo de sesenta días, por lo que se estima que la decisión final se conocerá a finales de marzo.

En la víspera de que se empiece a deliberar, Salvini publicó una carta en "Il Corriere della Sera" para defender su acción, enmarcada en su persistente negativa al desembarco de migrantes, y aseguró que "corresponde a un preeminente interés público".

Esto porque la legislación que regula los procesos contra presidentes y ministros dicta que se debe negar el enjuiciamiento cuando el afectado "haya actuado para proteger un interés del Estado constitucionalmente relevante o por un preeminente interés público".

"Tras haber reflexionado largamente sobre este caso, considero que la autorización a proceder debe ser denegada. Y sobre esto no tiene que ver mi persona. La lucha contra la inmigración clandestina corresponde a un preeminente interés público", sostuvo en la carta.

En segundo lugar subrayó que esta situación tiene también "precisas consideraciones políticas" porque no actuó en su nombre sino en el de todo el Gobierno italiano.

"No reniego de nada ni eludo mi responsabilidad. Estoy convencido de haber actuado siempre en el interés superior del país y en el pleno respeto de mi mandato. Y no me rindo", concluyó.

En cualquier caso el futuro de Salvini dependerá sobre todo de lo que vote su socio de Gobierno, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), que ya ha avanzado su intención de permitir el juicio, lo que amenaza la estabilidad de todo el Ejecutivo.

Y es que desde la Liga se ha advertido de que abrir un juicio contra su líder implica "inequívocamente tratar de procesar a todo el Gobierno", en un guiño al Cinco Estrellas, de siempre adalid de la transparencia y la corrección política.

El líder del M5S y vicepresidente del Gobierno Luigi Di Maio recordó que el propio Salvini expresó en el pasado su disponibilidad a dejarse juzgar -ahora rectificada- y que por ello el M5S "no le hará un menosprecio" y lo permitirá.

Pero adelantó su deseo de testificar y aclarar que la decisión de bloquear la nave "Diciotti" fue de "todo el Gobierno", no solo suya.

La izquierda enseguida se ha manifestado a favor del juicio: "Secuestrar personas en el mar o en un puerto no tiene nada que ver con el interés público sino que va contra la Constitución", dijo el candidato a dirigir el Partido Demócrata (PD), Maurizio Martina.

"Salvini juega a ser un sheriff, se cree por encima de la ley, pero después quiere el escudo del Senado. Que se defienda en el proceso y no del proceso", criticó Martina en Twitter.

El presidente de los senadores del PD, Andrea Marcucci, dijo que "el M5S se apresura a abandonar la batalla contra la inmunidad parlamentaria" para "salvar al capitán Salvini del juicio".

Por su parte, la líder de la ultraderechista "Hermanos de Italia" Giorgia Meloni aplaudió la petición de Salvini de no iniciar el proceso y tildó de "escandaloso" que el M5S pueda votar a favor de juzgarle, lo que supondría el fin de la coalición, vaticinó.

Y también votará en contra del proceso la Forza Italia de Silvio Berlusconi.

Mientras el Parlamento se prepara para estudiar el sonado caso de la "Diciotti" para decidir si se procesa a Salvini, frente a las costas de Sicilia espera puerto un barco humanitario con 47 migrantes rescatados, a causa de la férrea política migratoria del ministro.