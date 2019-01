Postigo: "Bajamos los brazos y es algo que no debemos hacer"

València, 29 ene (EFE).- El defensa del Levante Sergio Postigo admitió este martes que el equipo bajó los brazos tras el segundo gol recibido en la derrota ante el Sevilla por 5-0, pero insistió en que el vestuario está tranquilo y confiado en recuperar su mejor versión ante el Getafe el próximo sábado.

"El equipo estaba afectado después del partido por cómo se dio, pero está tranquilo. Hemos perdido tres puntos, pero es simplemente eso. El equipo hizo una primera parte muy buena y sí que es verdad que a lo mejor después del segundo gol se bajaron los brazos y es algo que no debemos hacer", dijo Postigo en una rueda de prensa.

"Fuera se genera ese ambiente de miedo cuando el equipo tiene un resultado de esa manera o de euforia cuando está cerca de puestos europeos. Hay que mantener más la calma", añadió.

El defensa del Levante comentó que la filosofía del equipo es "muy ofensiva" y restó importancia al hecho de ser el equipo más goleado de Primera División porque también son uno de los que más goles han marcado.

"Intento ser positivo. El equipo también es el tercer máximo goleador de la Liga y si fuese el menos goleado estaríamos por encima del Barcelona. Sabemos que el equipo tiene una forma de jugar muy ofensiva y corremos el riesgo de encajar goles. No hay que alarmarse. Tenemos que seguir con la misma filosofía", recalcó.

Postigo, que aseguró que si llega un central "a ayudar es positivo", explicó el estado de las negociaciones con el Levante para ampliar su contrato, que concluye este próximo mes de junio.

"Seguimos en contacto. No es una situación ni que me agobie ni que me suponga prisa. Estamos cerca y se siguen hablando cosas. Yo estoy muy contento aquí y me consta que el club también conmigo", declaró.

Además, el jugador se refirió a si le puede afectar al Getafe el partido de Copa del Rey de esta noche en Mestalla. "Los partidos pesan en las piernas y ellos seguramente tengan un partido que les va a exigir muchísimo y puede ser positivo para nosotros, pero conocemos el nivel del Getafe y será muy complicado", finalizó.