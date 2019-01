El Parlamento aprueba una enmienda que rechaza un "brexit" sin acuerdo

Londres, 29 ene (EFE).- El Parlamento británico votó hoy a favor de una enmienda en la que se rechaza que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo sin un acuerdo.

La cláusula presentada por la conservadora Caroline Spelman no es legalmente vinculante, pero agrega presión sobre el Gobierno que preside la conservadora Theresa May para evitar una ruptura abrupta si no logra ratificar un tratado de salida con Bruselas.

La enmienda recibió el respaldo de 318 diputados de diversas formaciones, mientras que 310 votaron en contra.