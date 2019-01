Óscar Isaac negocia incorporarse al "remake" de "Dune" de Denis Villeneuve

Los Ángeles , 29 ene .- El actor guatemalteco Óscar Isaac se encuentra en negociaciones para incorporarse al elenco de la nueva versión de "Dune" que prepara el realizador canadiense Denis Villeneuve, informó hoy el medio especializado Variety.

Si finalmente llegara a un acuerdo, el intérprete se uniría a un reparto en el que ya figuran actores como Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

El estudio Legenday adquirió en 2016 los derechos de la novela de ciencia-ficción "Dune" de Frank Herbert con la intención de crear una saga, y confió la misión, al menos de la primera entrega, a Villeneuve.

El canadiense es uno de los directores más cotizados de Hollywood tras firmar cintas como "Sicario" (2015), "La llegada" (2016) y "Blade Runner 2049" (2017).

Chalamet, nominado al Óscar por "Call Me By Your Name" (2017), será el protagonista de la historia asumiendo el papel que hizo Kyle MacLachlan en la película original, estrenada en 1984 y dirigida por David Lynch.

La novela traslada la acción a un futuro lejano y una serie de mundos gobernados por familias feudales rivales que controlan el acceso a una droga llamada Melange, que prolonga la vida.

La adaptación de Lynch, que contó con numerosos problemas en el rodaje y múltiples discusiones sobre la versión que finalmente llegó a los cines, contó en su reparto con Virginia Madsen, Francesca Annis y el actor puertorriqueño José Ferrer.

Por su parte, Óscar Isaac tiene previsto estrenar este año el thriller "Triple Frontier", donde comparte escenas con Ben Affleck y Pedro Pascal; y la novena entrega de la saga "Star Wars", que por ahora no tiene título.