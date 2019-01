Olivares: presupuesto de Defensa es mejor que el anterior, pero no suficiente

Madrid, 29 ene (EFE).- El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, ha asegurado este martes que el proyecto de presupuestos generales del Estado 2019 "es mejor que el anterior, pero no es suficiente" para compensar el "deterioro" sufrido en los años de recortes.

Olivares ha detallado ante la comisión de Defensa del Congreso las principales partidas presupuestarias del departamento cuyo presupuesto consolidado es de 9.973 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,53% respecto a 2018.

Estos 150 millones de euros más supone un "considerable esfuerzo", aunque no serán suficientes para mitigar la reducción del gasto en Defensa durante los años de la crisis económica, que ha supuesto "un deterioro de muchas capacidades esenciales para la defensa: infraestructuras, sostenimiento, reposición de material y equipo y renovación de los sistemas de armas".

No obstante, el secretario de Estado ha subrayado el esfuerzo realizado en inversiones cuya dotación se ha elevado desde los 1.800 millones de euros del periodo 2015-2016, hasta los 3.300 millones de 2018-2019.

Olivares también ha subrayado los compromisos adquiridos para dar continuidad a los Programas Especiales de Modernización para lograr nuevas capacidades operativas y mejorar las actualmente existentes.

Así, en los últimos meses, el Gobierno ha aprobado inversiones y gastos en capacidades operativas que alcanzan los 12.784 millones de euros tanto en satélites (1.410 millones) como para nuevos sistemas de armas (11.374 millones).

En su intervención, Olivares ha destacado el Plan Integral de mejora de las condiciones de vida y trabajo de la tropa y marinería cuyo objetivo es la "priorización" de la financiación de políticas sociales y de conciliación de la vida familiar y laboral.

Además, ha destacado las actuaciones previstas para proporcionar comunicaciones seguras y conexión a internet a través de Wi-Fi en las zonas de despliegue en las operaciones en el exterior por un importe total de 14,2 millones en dos años.

Olivares ha concluido su intervención expresando su deseo de que se considere la Defensa como una política de Estado lo que, según ha explicado, permitiría alcanzar un acuerdo que facilite la "previsibilidad presupuestaria" que haría posible "una planificación más racional y efectiva, asegurando la sostenibilidad del modelo y la consecución de los objetivos de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional".

En respuesta, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Francisco Javier Cano, le he recordado que "política de Estado no quiere decir 'yo propongo lo que quiero y todos me apoyáis'", sino que implica diseñar las políticas con la participación y acuerdo de todos.

Cano ha calificado los presupuestos propuestos por el Ministerio de "irreales, insuficientes, continuistas e inciertos" por estar basados en unos cálculos de ingresos y gastos "irreales".

De la misma opinión ha sido el portavoz del PP, Antonio González Terol, para quien "como los ingresos no son reales, los gastos son imposibles" y además no responden a los compromisos reiteradamente expresados por la ministra especialmente en materia de mejora salarial o de las condiciones de vida de la tropa y marinería.