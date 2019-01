El BC MoraBanc aspira a la primera plaza de grupo en la visita del Cedevita

Andorra la Vella, 29 ene (EFE).- El BC MoraBanc, que se clasificó en el último partido de Top-16 contra el Zenit St. Petersburgo para el play-off de cuartos de final, recibe mañana a las 20 horas la visita del Cedevita Zagreb que ya está eliminado de la competición europea y que ocupa la segunda posición en la Eurocopa.

Los de Ibon Navarro, que aspiran a finalizar primeros del grupo H para tener factor pista a favor en los cuartos, recuperan para este partido al base francés Andrew Albicy y será duda hasta última hora David Jelinek. El escolta checo apunta a volver después de su esguince de rodilla, pero aún no está decidida su reaparición.

Después de conseguir certificar el pase al play-off de cuartos de final de la Eurocopa, el BC MoraBanc Andorra tiene otro reto y este es acabar primeros del grupo H. Su rival saldrá del primero o segundo clasificado del grupo F y estos podrán ser el Asvel Villeurbanne francés o el Lokomotiv Kuban Krasnodar.

Antes reciben la visita del Cedevita Zagreb en el penúltimo partido del Top-16. Los croatas, entrenados por el exjugador Slaven Rimac, no han ganado ningún partido en este Top-16 y llegan al Principado de Andorra eliminados y después de superar en la ABA League al Estrella Roja.

Sobre Albicy y Jelínek, el técnico, Ibon Navarro, comentó: "Han entrenado los dos jugadores con molestias, pero con mejores sensaciones. A ver como responden los dos al miedo. En principio, las sensaciones son buenas y espero que puedan jugar los dos".

El BC MoraBanc acumula cinco victorias consecutivas sumando los partidos de la Liga Endesa y de la Eurocopa, pero no se fían para nada de un rival como Cedevita Zagreb que tiene al base ex FC Barcelona Lassa Jacob Pullen y jugadores como el base norteamericano Justin Cobbs o el alero también norteamericano Elgin Cook hijo de un ex NBA como Alvin Robertson.

Dentro de la pintura destaca el bosnio Andrija Stipanovic. "La primera derrota contra nosotros en el Top-16 les bajó muchísimo la moral. Para mirar su verdadero nivel hay que ver la Liga Adriática, ddnde le acaban de meter un buen viaje al Estrella Roja y dónde perdieron de sólo un punto contra un equipo de Euroliga como el Buducnost".

"Sus mejores armas", añadió Navarro, "son Justin Cobbs. Vienen sin presión y hay que tener cuidado porque se trata de un buen equipo. Estamos pelando por quedar primeros de grupo y hay que ser listos". Sobre los posible rivales en el play-off de cuartos de final sólo tiene la preferencia de tener el factor pista a favor. "El rival no es importante porque los dos que nos pueden tocar son dos equipos muy buenos. Si podemos conseguir el factor pista a favor mucho mejor".

El ala pívot norteamericano Reggie Upshaw Jr. también tiene claro cual es el objetivo actual en este tramo final de la Eurocopa: quedar primeros de grupo. "Es un partido importante. Es cierto que estamos clasificados, pero aún tenemos que ser primeros de grupo para tener factor pista a favor ya que en casa aún no hemos perdido ningún partido en competición europea está temporada. Tenemos que jugar concentrados y controlar el partido para conseguir la victoria", sentenció Reggie Upshaw Jr.