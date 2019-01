Machín va al Camp Nou con el "objetivo claro" de "hacer algún gol"

Sevilla, 29 ene (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, aseguró que su equipo viaja a Barcelona, donde el miércoles afronta con ventaja la vuelta de los cuartos de la Copa del Rey en el Camp Nou, con la idea de "pelear, competir y hacer bueno el marcador de la ida" (2-0), para lo cual "un objetivo claro es hacer algún gol".

Machín destacó este martes que, en ese caso, obligar al Barcelona a marcar cuatro goles "aumentaría las posibilidades" de que el conjunto andaluz pase la eliminatoria en medio del "ambiente de remontada" que subrayó que habrá en el estadio azulgrana.

El entrenador sevillista dijo en conferencia de prensa que la posible "participación de (Leo) Messi", que no jugó la ida, "claro que varía" la forma de "encarar" el duelo porque se trata del "mejor jugador del mundo", si bien cree que el vigente campeón "está en disposición de ganar a cualquiera también sin Messi".

"Con nosotros, en el partido de Liga, se lesionó y nos ganaron (4-2), y, además, luego jugaron varios partidos sin él a un gran nivel", recordó Machín, consciente de que "hace mucho tiempo -seis años- que no eliminan en Copa a este supercampeón; eso sólo da la medida de la dificultad del reto", recalcó.

El técnico castellano advirtió, no obstante, de que sus jugadores "no van a salir acobardados", pero recordó que hay "ciertos campos en los que si no haces más es porque no te dejan", aunque consideró "raro" que el Sevilla presente "desde hace tanto tiempo" una racha de resultados "mala en los campos históricos" del fútbol español.

A Machín le parece "lo de menos" que la final de la Copa se vaya a disputar en el Benito Villamarín, ya que su deseo es "jugarla sea donde sea, pero para llegar a eso faltan muchos pasos por dar", si bien es consciente de que en Sevilla "habrá chascarrillos por este motivo" que a él no le "quita el sueño".

El soriano dejó claro que no alineará en Barcelona al centrocampista croata Marko Rog, último refuerzo de los hispalenses y que este martes se ejercitó por primera vez con sus compañeros, pero en un "entrenamiento bastante liviano", pues "venía de días de presión por su futuro y no era buena idea meterle mucho trabajo".

Además, recordó que los dos otros fichajes invernales, Munir El Haddadi y el austriaco Max Wöber, fueron "utilizados a las primeras de cambio: uno se lesionó y el segundo terminó con molestias" el partido del sábado ante el Levante, así que pretende "hilar fino" con la incorporación al equipo del jugador cedido por el Nápoles.

Pablo Machín afirmó que está "contento por el trabajo de un dirección deportiva" que le "ha dado unos jugadores a los que sacar rendimiento", de modo que está "satisfecho" con la plantilla que tiene, pero no cierra "la puerta a sumar algún efectivo más" de aquí al cierre del mercado este jueves.