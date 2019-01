Juan del Campo: "He cumplido un sueño"

Redacción Deportes, 29 ene (EFE).- El español Juan del Campo, que este martes acabó vigésimo cuarto en el eslalon de la Copa del Mundo de esquí alpino disputado en la estación austríaca de Schladming, aunque sin puntuar, declaró que ha "cumplido un sueño" al lograr la clasificasciòn por primera vez para una segunda manga.

El bilbaíno, de 24 años y olímpico el año pasado en PyeongChang, se clasificó por primera vez para disputar la segunda bajada de una prueba del circuito tras clasificarse trigésimo en la primera y hacerse con la última plaza que daba acceso.

"Ha sido un camino duro conseguir clasificarme para una segunda manga. Llevaba ya un par carreras de Copa del Mundo en que un pequeño fallo me dejaba fuera y hoy lo he conseguido", dijo Del Campo en declaraciones que difunde la RFEDI.

"He cumplido un sueño y lo digo sin tapujos. Hasta que no llegas a la Copa del Mundo de esquí alpino y lo vives en primera persona no sabes lo que significa", agregó.

"Aquí nos damos de hostias a diario para meternos entre esos 30... y hoy no sabes lo que es estar a tres segundos de Hirscher cuando ya directamente le saca un segundo a su directo perseguidor en la primera manga", comentó.

"Pero esto en sí no es una meta, es un paso más que debe llevarnos a clasificarnos en cada copa del Mundo en la que participemos", señaló.

"Esto es una inyección de moral para todo el equipo. Llevamos años haciendo un buen trabajo y está claro que todo lo que se está invirtiendo en nosotros está dando frutos. Estamos mejorando todos, en disciplinas técnicas y en velocidad. Somos seis en el equipo. Espero que dentro de unos años estemos de manera habitual en Copa del Mundo", dijo.

Juan del Campo no pudo finalmente puntuar pese a conseguir terminar, en el vigésimo cuarto puesto.

Del Campo se queda sin puntuar al acabar a 13.98 segundos del ganador, el austríaco Marcel Hirscher. Una diferencia en porcentaje de tiempo que le impide lograr botín. Acabó a esa distancia al fallar en la tercera puerta del segundo recorrido, lo que le hizo desandar lo recorrido para regresar a la línea y acabar la carrera.

Hacía más de tres décadas que un español no lo lograba. La última vez fue en 1986, cuando Luis Fernández Ochoa consiguió acabar decimotercero en el eslalon disputado en la estación estadounidense de Heavenly Valley.

Y Juan del Campo lo consiguió al acabar su primera bajada a 3.13 segundos de Hirscher tras salir con el dorsal 55.

En la segunda bajada Del Campo fue el primero en salir. Estuvo a punto de quedar eliminado al fallar en la tercera puerta, pero dio marcha atrás para regresar a la trazada, superar la tensión y terminar la carrera con un tiempo total de 1:58.79, a 13.98 segundos del vencedor, el austríaco Marcel Hirscher.

Esa diferencia de tiempo le priva de los que habrían sido sus primeros 7 puntos en el circuito, pese a haber terminado vigésimo cuarto, cuando suman los treinta primeros. En el eslalon de Schladming puntuaron sólo los 23 mejores.