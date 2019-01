Isidre Esteve: "El reto de intentar ganar hace que me levante cada mañana"

Madrid, 29 ene (EFE).- El Rally Dakar presenta a Isidre Esteve como un "icono", dado su recorrido en la categoría de motos; también como "ejemplo e inspiración", por su empeño en regresar a la competición, ya en la categoría de coches, tras la lesión medular que cambió su vida en 2007.

Eso hizo que el catalán se volcase, más si cabe, en su pasión por el motor. Su discurso, de hecho, es entusiasta.

"El reto de intentar ganar la carrera me satisface y hace que me levante cada mañana pensando en mejorar", explicó este martes en una visita a la sede de la Agencia EFE en Madrid.

- Pregunta (P): Regresa del Rally Dakar con un vigésimo primer puesto. ¿Qué balance hace?

- Respuesta (R): Antes de que empezara el Dakar 2019 dijimos que seguramente sería un Dakar más complicado y más exigente de lo que al principio podía parecer al ser solo diez días, en un mismo país.

Yo creo que, sobre todo para los coches y para los camiones, ha sido un Dakar difícil porque ha habido problemas desde el kilómetro 1 hasta el último. Problemas en cuanto a la intensidad y dificultad de la carrera. A nosotros, personalmente, nos han ocurrido demasiadas pequeñas cosas.

Nos vamos del Dakar con demasiadas sensaciones. Estábamos preparados para hacerlo un poquito mejor, pero una vez analizado lo que ha sido el Dakar, creo que debemos darle mucho más valor al resultado. Hemos hecho el 21, el mismo resultado que el año pasado, pero el Dakar ha sido mucho más difícil y exigente.

- P: ¿Hasta qué punto le lastraron todos los incidentes que se fueron sucediendo hasta la etapa final?

- R: Si se repitiese el Dakar, seguro que lo haríamos mejor, pero eso no sucede. El Dakar es el que es y decides llevar el ritmo que consideras más oportuno. Debemos estar contentos. Nos anima más a seguir trabajando, porque estamos seguros de que podemos mejorar muchísimo. Estamos convencidos de que tenemos ritmo de carrera para hacerlo mejor. Delante de un Dakar como el que hemos vivido, es un buen resultado para nosotros. Cuando preparemos el Dakar del año que viene, lo de este año nos va a servir para cometer menos errores.

- P: ¿Es equiparable el 21º puesto de 2018 y 2019?

- R: Este año nos sentimos muchísimo más satisfechos. El año pasado fuimos avanzando cada día. En resultados parciales fuimos peores el año pasado. Este año vimos cada día que en parciales estábamos en los 20 primeros; luego pasaban cosas y nos íbamos para atrás. Siempre tuvimos la sensación de que pudimos ir más rápido y hacer una mejor clasificación.

Esto quiere decir que has dado un paso hacia delante en ritmo, en trabajo en equipo y en calidad de coche.

- P: ¿Por qué ha sido complicado este Dakar 100 por cien peruano?

- R: Por distintas razones. Hicimos el 70 por ciento en arena y las dunas son siempre difíciles. Eso nos gusta. Quizás lo que menos nos gusta es tener que repetir el recorrido. Hubo zonas por las que pasamos tres veces. Esto al final tiene diferentes dificultades. El terreno se destruye muchísimo, sobre todo en las zonas de fesh-fesh (arena muy fina).

Por momentos, parece el día de la marmota porque por ahí ya has pasado y te confunde porque hay trazadas a la derecha, a la izquierda y de frente. Creo que a nivel de copilotaje fue más exigente. Al final, yo me sumerjo en la etapa y me da igual que sea parte del día anterior o nuevo.

- P: ¿Cómo sería su Dakar ideal?

- R: Un Dakar donde haya tres países, Perú, Chile y Argentina, para mí es el ideal. El desierto de Atacama, en Chile, es precioso; en Perú tenemos desierto para hacer etapas increíbles como las que se han visto los últimos años. Y luego toda la parte de Fiambalá, en Argentina, es preciosa. Cuando se ha entrado en Bolivia hemos podido hacer etapas buenas, pero el hecho de entrar en Bolivia, que nos encanta porque la gente te recibe con los brazos abiertos, nos obliga a competir a 4.000 metros y eso es muy duro.

Una combinación Perú-Argentina-Chile es el Dakar perfecto.

- P: Si es así en 2020, ¿se pondría metas más ambiciosas?

- R: El objetivo siempre es mejorar y creo que lo podemos hacer. Depende del plan deportivo que podamos trazar para 2020 y del presupuesto que tengamos.

- P: ¿Qué evolución ha experimentado usted, como piloto, desde su primer Rally Dakar en la categoría de coches?

- R: Hemos cogido muchísima confianza en las dunas. Txema (Villalobos, su copiloto) ha mejorado muchísimo en la navegación. Yo me siento con mayor seguridad y estoy convencido de que el ritmo es superior cada año. Todavía nos falta dar un paso para estar en el grupo de pilotos que tienen opciones de ganar etapas. La evolución es buena, tenemos una buena línea y debemos trabajar un poquito más.

Nos faltaría un coche y un equipo más competitivo y un proyecto deportivo más amplio.

Si se da todo esto, llegaremos antes a ese grupo de pilotos.

- P: ¿Su objetivo es llegar ahí?

- R: No sé cuánto vamos a tardar porque no está en mis manos. Pongo todas mis ganas y el tiempo que hay que dedicarle a esto. Pienso que hemos dado los pasos correctos para estar ahí. Cuando llegue la oportunidad de tener un mejor coche y un mejor equipo estaremos preparados para poder asumirlo.

- P: ¿Qué le lleva a repetir año a año en el Rally Dakar?

- R: Me encanta. Es una disciplina que tuve la oportunidad de vivirla en moto. El reto de intentar ganar la carrera me satisface y hace que me levante cada mañana pensando en mejorar.