Iglesias y Errejón mantienen la incógnita de si irán a la reunión de Podemos

Madrid, 29 ene (EFE).- Ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se encuentra de permiso de paternidad, ni el ya exdiputado Íñigo Errejón han desvelado aún si mañana tienen previsto asistir a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de la formación morada, que abordará la crisis en Madrid y las posibilidades de entendimiento.

Iglesias podría interrumpir su permiso de paternidad para intervenir incluso de forma telemática si así lo decidiera, pero desde Podemos aseguran que aún no saben si su secretario general tiene intención de participar en este encuentro.

Preguntada por las intenciones de Iglesias, la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, ha respondido que no tiene información al respecto pero que la baja de paternidad del secretario general "hay que respetarla" porque es muy importante que los hombres se corresponsabilicen al 50 por ciento de esos cuidados y debe "respetarse lo máximo posible".

Tampoco el equipo de Errejón confirma su asistencia después de que la portavoz en el Congreso, Irene Montero, opinara ayer que el candidato a la Presidencia de la Comunidad debería ser "consecuente" y no acudir a esa reunión de la dirección, ya que "se ha ido de Podemos y ha fundado otro partido" al decidir concurrir a las elecciones autonómicas con la marca de Manuela Carmena.

Una opinión que ha repetido hoy Belarra: "No es muy coherente no haber participado de los órganos de Podemos, no haber construido en común la herramienta que es de todos, que es Podemos, y ahora ir al máximo órgano de dirección por otro partido político. Creo que no es muy coherente y que igual no tendría mucho sentido que acudiera a esa reunión", ha recalcado.

Si finalmente no acuden ni Iglesias y Errejón, lo previsible es que la reunión la piloten Irene Montero y el secretario de Organización, Pablo Echenique, como número dos y tres de la ejecutiva, junto al resto de la cúpula morada.

Según Belarra, el objetivo de la dirección es "trabajar por la máxima unidad posible" y "hablarán con todos los actores", si bien ha reconocido que necesitan un proceso de "reflexión interna" y que en estos momentos trabajan con IU y organizaciones sociales para construir una candidatura "fuerte, colectiva y desde abajo" en Madrid, que pueda ganar al PP.

Fuentes de la dirección subrayan que pretenden que "el de mañana sea un Consejo Ciudadano para escuchar y lanzar un mensaje de unidad a todos los territorios y a toda la militancia". Acudirán con "tono conciliador", y confían en que así sea por parte del resto de asistentes.