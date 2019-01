Eurocámara aprobará nuevas normas para impedir crear "grupos artificiales"

Bruselas, 29 ene (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo aprobará el jueves nuevas normas de procedimiento interno en la institución para evitar que se creen "grupos artificiales", una medida especialmente pensada para eurodiputados eurófobos que quieran aprovecharse de los recursos y financiación de la Cámara.

A partir de la próxima legislatura, la llamada Conferencia de Presidentes (los líderes de los grupos políticos) podrán obstaculizar la creación de un nuevo grupo si está conformado básicamente por delegaciones muy pequeñas sin ningún vínculo ideológico de proyecto común para Europa.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el visto bueno de los grandes grupos europarlamentarios, de corte europeísta, pero que rechazan los euroescépticos, como el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que denuncia que se pretenda evitar la creación de nuevos grupos compuestos por eurodiputados elegidos y legitimados democráticamente.

"La democracia siempre ha protegido los derechos de la oposición, sobre todo el derecho a proponer y defender su propia alternativa política", defendió en un comunicado el eurodiputado de M5S Fabio Castaldo.

Ramón Jáuregui (PSOE), uno de los eurodiputados de la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, de la que parte la propuesta, explicó a Efe que la iniciativa "busca la defensa de un Parlamento Europeo ordenado, con un número de grupos razonable" y evitar que "diputados individuales puedan crear grupos totalmente ajenos a la naturaleza y lógica del debate político en un parlamento".

Jáuregui defendió que los grupos europarlamentarios, aún formados por distintas formaciones, tengan un "proyecto político común" que sea su razón de ser.

En el mismo sentido, fuentes parlamentarias explicaron que se trata de evitar que la sola razón de ser de un grupo sea precisamente constituirse como tal para conseguir los derechos de voz y financiación que llevan aparejados.

En las normas de procedimiento que aprobará el jueves la Eurocámara también está previsto que se vete a cualquier eurodiputado acusado de acoso que ocupe puestos de responsabilidad (como presidir comisiones parlamentarias) o represente a la institución en el exterior, entre otras restricciones.

Asimismo, se votará una enmienda que va más allá y no permitirá a un eurodiputado acceder a algunos cargos si no ha pasado por el curso no obligatorio contra el acoso que la institución puso en marcha hace unos meses.