España apuesta por impulsar la política exterior de la UE en África

Nicosia, 29 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, afirmó este martes en Nicosia que parte de la solución a los problemas migratorios es apostar por "hacer de África la prioridad de la política exterior de la Unión Europea".

"Nuestro destino pasa por el destino de África. África no va a desaparecer, por mucho que algunos países del norte piensen que el problema está en el Mediterráneo, se trata de un problema estructural", dijo Borrell a los medios españoles.

Reconoció que los países mediterráneos europeos no comparten una postura común sobre la gestión de la migración, aunque se sigue buscando una aproximación común.

"Hay una división en Europa norte-sur por los problemas del euro y una división este-oeste por los problemas migratorios pero también entre los países del sur no tenemos una aproximación común y está claro que Italia al cerrar sus puertos ha desplazado los movimientos migratorios hacia otros países, lo cual demuestra que no hay soluciones individuales, que no hay solución país por país", dijo.

El titular de Exteriores se encuentra en Nicosia como representante de España en la quinta cumbre de los siete países mediterráneos de la Unión Europea (UE) ya que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra de viaje en la República Dominicana.

"En materia migratoria seguimos discutiendo de qué manera podemos dar una respuesta común a un problema que es común y que no tiene solución a corto plazo, que requiere combatir la migración irregular pero al mismo tiempo entender que desde el punto de vista demográfico Europa en su conjunto necesita una aportación de población de otros países", apuntó.

Además, Borrell destacó que la migración se debe gestionar porque "los ciudadanos la ven como un fenómeno descontrolado y eso crea en algunos países como Italia una reacción negativa que nos afecta a los demás".

El ministro de Exteriores español hizo hincapié en que dentro del espacio Schengen "las fronteras exteriores pasan a ser fronteras comunes".

"Mi frontera es tu frontera porque entre los dos no tenemos frontera, y eso es algo que todavía cuesta entender y hacer aceptar y la conversación ha sido sin duda útil, pero naturalmente todavía subsisten puntos de diferencia", agregó Borrell.