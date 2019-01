PNV emplaza a PP y Cs en el Senado a trabajar en vez de pedir elecciones

Madrid, 29 ene (EFE).- El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha emplazado al PP y a Ciudadanos a "trabajar por las soluciones en vez de trabajar para convocar elecciones", y ha calificado como "irresponsabilidad" la "demanda diaria" de los comicios que hacen estos dos partidos.

Así lo ha señalado hoy martes el portavoz vasco tras la Junta de Portavoces del Senado, donde también ha llamado a la responsabilidad de todos los grupos para lograr que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "lleguen a buen término".

Para Bildarratz las elecciones generales "no deberían sustanciarse" hasta junio de 2020, por lo que ha criticado que "el único lema" sobre la mesa sean nuevas elecciones, cuando hay "muchos problemas que abordar", como el desempleo, los problemas territoriales, el Brexit, la Unión Europea o la inmigración, según ha enumerado.

"No podemos ir a buscar la opinión de la ciudadanía cada vez que no consigamos acuerdos o no tengamos voluntad de acuerdo?, ha zanjado el portavoz.