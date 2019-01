Élite Sports no se siente responsable de la liquidación del Ontinyent

Ontinyent , 29 ene .- Adrián Márquez, ex presidente del Ontinyent CF y administrador del grupo inversor Élite Sports, manifestó a EFE que esta empresa "no es la responsable de la liquidación del club" y agregó que tras invertir un millón de euros hace un año, no pueden afrontar ahora los problemas de la entidad.

Élite Sports gestionó el Ontinyent durante la temporada 2017-2018 con Adrián Márquez en la presidencia. En este curso, el equipo dirigido por Vicente Parras rozó la promoción de ascenso a Segunda División y se clasificó para disputar la actual edición de la Copa del Rey en la que fue eliminado por el Melilla en la tercera ronda.

Al finalizar la temporada pasada, Élite Sports decidió dejar la gestión del Ontinyent al detectar "irregularidades" en la transformación del club en sociedad anónima deportiva.

Desde entonces, los problemas económicos se han sucedido y la plantilla se ha visto afectada por el impago de varias mensualidades.

Márquez explicó después del "enorme esfuerzo" que hizo Élite Sports con el Ontinyent, la empresa decidió salir y "desde entonces no han parado desde el club de insultarles y hasta demandarles".

El ex presidente añadió que cuando "ha explotado todo" les han pedido 600.000 ? para poder terminar la temporada con el equipo en descenso, sin margen para reforzar la plantilla y con posibles demandas de jugadores por no cobrar. "En esas condiciones no podemos volver", concretó.

Adrián Márquez insistió en que el Ontinyent "no se liquida por culpa de Élite Sports, sino porque el grupo inversor que entró esta temporada dejó de pagar hace meses. Nosotros no hemos ahogado al club ".

Fundado en 1931, el Ontinyent tiene 88 años de historia y llegó a militar cinco temporadas en Segunda División, dieciocho en Segunda B y 43 en Tercera.