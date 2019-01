La directora de 'stop motion' Katariina Lillqvist visitará el Festival Animac

Lleida, 29 ene (EFE).- La directora, productora y guionista especializada en animación 'stop motion' Katariina Lillqvist participará en la XXIII edición del Festival de cine Animac, que se celebrará del 21 al 24 de febrero en Lleida.

La artista finlandesa, una de las animadoras de autor europeas más destacadas del panorama actual, ofrecerá en Lleida una conferencia sobre su carrera y su nuevo trabajo, así como la proyección de una retrospectiva de sus mejores trabajos.

Entre ellos, destacan "The Maiden and the Soldier", "The Country Doctor", "Tales from the Endless Roads: The Romary Mirror", "Far away from Ural" y "Radio Dolores".

Después de una dilatada carrera profesional haciendo cortometrajes y mediometrajes de animación, prepara ahora su primer largometraje, 'Master y Margarita'.

Lillqvist ha trabajado desde 1989 en Praga, donde creó 'Camera Cagliostro', compañía cooperativa de cine independiente y producción de arte, y actualmente trabaja también en Estocolmo y en Helsinki, donde desarrolla un museo de cine 'stop motion' en el Museo de Marionetas Lapinlahti de la capital finlandesa.

Según la organización del Animac, la invitada estrella de este año "estudia la mentalidad europea a través de traumas, tiempos de guerra y cuestiones minoritarias".

Asimismo, ha estado retratando los destinos de los hijos de Sarajevo, la posición de las comunidades gitanas en la Europa cambiante, la desaparición de las culturas tradicionales de las pequeñas tribus del norte y la vida cotidiana de la gente común en su ciudad natal de Tampere durante la guerra civil finlandesa y los "oscuros" años 30.

Lillqvist ha recibido premios como el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlón en 1996 por la película 'The Country Doctor', basada en la novela de Franz Kafka.

También ha sido galardonada con dos premios anuales de arte otorgados por el estado finlandés por sus éxitos preservando el folclore gitano y llevando las cuestiones de la minoría hasta la opinión pública finlandesa.

En 2017, su proyecto transmedia "Radio Dolores", en parte documental de animación 'stop motion' con marionetas, ganó el Premio Especial de Animación de Annecy.