Corbyn afirma que el "brexit" se tendrá que retrasar "en cualquier caso"

Londres, 29 ene (EFE).- El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, afirmó hoy que el "brexit" se tendrá que retrasar "en cualquier caso", aunque el Parlamento británico consiguiera llegar a un consenso y respaldar el acuerdo alcanzado con la UE por la primera ministra, Theresa May.

El político, que lidera el principal partido de la oposición en el Reino Unido, explicó que el artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual el país abandonará automáticamente la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo -dos años después de haberlo solicitado formalmente- tendrá que extenderse.

La Cámara de los Comunes debate hoy las enmiendas a una "moción neutra" sobre la estrategia del "brexit" presentada por el Ejecutivo conservador, que los diputados votarán esta tarde.

Corbyn señaló que, en el caso de que las enmiendas presentadas en la Cámara que rechazan una salida sin acuerdo no sean aprobadas, el Gobierno de May no estaría "ni cerca" de estar preparado para hacer efectivo el divorcio de forma abrupta, lo que obligaría a extender la fecha de salida.

Opinó, además, que aún en la hipotética coyuntura de que "de alguna manera la primera ministra logre el mes que viene mayoría sobre su acuerdo", no es posible "que la legislación necesaria pueda resolverse antes de marzo", lo que también forzaría a alargar el plazo previsto en el artículo 50.

Para Corbyn, ocurra lo que ocurra no parece que el "brexit" vaya a materializarse el próximo 29 de marzo sino que, dados los acontecimientos, habrá que posponerlo.

El laborismo ha presentado una iniciativa en la que propone votar sobre todas las posibles opciones a fin de evitar una salida de la UE sin pacto, entre ellas, su plan de una unión aduanera con los Veintisiete y un posible segundo referéndum.

El líder laborista declaró hoy que "está claro que la primera responsabilidad" que tiene el Parlamento es la de "bloquear un no acuerdo desastroso" y confesó su esperanza en que la enmienda de su grupo reciba el apoyo necesario esta tarde.

Además, reveló que su partido respaldará una enmienda impulsada por la laborista Yvette Cooper y el conservador Nick Boles, que propone un proyecto de ley que retrasaría el "brexit" si May no consigue que se apruebe un acuerdo para el 26 de febrero.

Por su parte, la primera ministra anunció hoy que volverá a Bruselas para pedir una revisión del pacto inicial, suscrito entre el Reino Unido y los 27 socios restantes de la UE en noviembre pasado y pendiente de ratificaciones parlamentarias, y que apoyará oficialmente la enmienda de su Partido Conservador que pide eliminar la cláusula de seguridad para evitar una frontera física en la isla de Irlanda y sustituirla por "arreglos alternativos".

May se comprometió a pedir cambios "legalmente vinculantes" a Bruselas y a someter a votación parlamentaria un eventual acuerdo revisado a más tardar el 13 de febrero, o, si esto no fuera posible, una moción alternativa.