Los colegios celebran el Día Escolar de la No Violencia enseñando a convivir

Madrid, 29 ene (EFE).- Con motivo de la celebración mañana del Día Escolar de la no violencia y la paz, ONG y diversos colectivos de la educación han instado a que los alumnos aprendan en las aulas a convivir en valores como la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.

"La vacuna del buen trato" o "A salvo en la escuela" son el nombre de algunas de las actividades didácticas que Unicef ha propuesto al considerar que "la educación tiene el potencial de dotar a las personas de las herramientas necesarias para hacer innecesaria la violencia".

No obstante, ha pedido que se trabaje en el día a día por la paz pues una única fecha en el calendario no nos convierte en "ciudadanos pacíficos y comprometidos con la paz".

El sector de la Enseñanza de UGT ha destacado este martes que los centros educativos son "lugares idóneos para el entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión" y, por tanto, para aprender en la no violencia y la paz.

Se trata de unos valores esenciales "para fortalecer la convivencia en los centros escolares, para trabajar contra el discurso del odio y la radicalización y para la resolución pacífica de conflictos", según UGT.

En cuanto a lograr la paz, ha recalcado que es imprescindible aprender a evitar la violencia y comprometerse con formas pacíficas de resolución de conflictos cada día.

Además, desde el punto de vista curricular, UGT ha urgido a que el profesorado incorpore en sus programaciones elementos transversales para la mejora de la convivencia y el tratamiento preventivo de las formas más frecuentes de violencia.

Por su parte, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae) ha advertido de que uno de cada cuatro niños españoles entre 7 y 14 años tiene riesgo moderado o grave de sufrir acoso escolar.

Se trata de un dato obtenido tras un estudio entre más de 8.500 niños con los que trabaja la Aepae, cuyo objetivo es identificar casos de "bullying" mediante un test que establece diferentes niveles de riesgo.

No obstante, ha apuntado que el porcentaje de víctimas podría ser mayor debido a que muchos niños que sufren acoso no denuncian por miedo y los compañeros que son testigos no lo hacen por desconocimiento o porque temen las consecuencias.