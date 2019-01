Binoche, Rampling y Deneuve desfilarán por una Berlinale familiar y política

Berlín, 29 ene (EFE).- Las actrices francesas Juliette Binoche y Catherine Deneuve, así como la británica Charlotte Rampling, desfilarán este año por la alfombra roja de la Berlinale, un festival con aire familiar y volcado al cine político y socialmente comprometido.

Binoche presidirá el jurado internacional, del que formará parte asimismo el director chileno Sebastián Lelio, mientras que su compatriota Deneuve acudirá con el filme "L'adieu à la nuit", de André Téchiné, fuera de concurso, y Rampling recibirá el homenaje del festival, que le entregará su Oso de Oro de Honor.

El equipo de Binoche y Lelio repartirá los premios oficiales del festival entre los 17 filmes a competición, que incluirán los dirigidos por nombres como el francés François Ozon, el chino Zhang Yimou y el alemán Fatih Akin, así como la española Isabel Coixet.

Abrirá el desfile de concursantes, el próximo día 7, la danesa "The Kindness of Strangers", de Lone Scherfing, realizadora que en 2001 ganó un Oso de Plata berlinés por "Italian for Beginners" ("Italiano para principiantes").

Se trata de un filme "de humor sutil", explicó Kosslick, que cuadra en "el sentido amplio de la familia" que el director de la Berlinale quiere dar a la edición 69 del festival.

Será la última Berlinale bajo la gestión de Kosslick, quien dejará este año ese puesto tras 18 años al frente de un festival que defiende como "volcado al público", su señal de identidad, frente al elitista equivalente de Cannes.

Entre las aspirantes al Oso hay unos cuantos habituales de la casa, empezando con Ozon, quien concursará con "Grâce à Dieu", un filme que incide en los abusos sexuales en el seno de la iglesia y que supone su regreso a un festival cuyo jurado integró en 2012, tras haber concursado en 2007 con "Angel" y en 2002 con "8 femmnes" ("8 mujeres").

Zhang Yimou competirá con "One second" desde su posición de director mítico en la Berlinale, desde que en 1987 ganó el Oro con "Sorgo rojo", para regresar en ediciones posteriores con "Happy Times" (2002), "Hero" (2003) o "San Qiang Pai An Jung" (2010).

Coixet presentará "Lisa y Marcela", una "historia extraordinaria", de una "cineasta muy versátil", en palabras de Kosslick, centrada en dos lesbianas que, en pleno XIX y en el católica España, consiguen casarse camufladas de matrimonio hetero.

Será la novena película que presenta en la Berlinale la directora española, quien debutó en el festival en 1996 con "Cosas que nunca te dije" en la sección Panorama, estuvo en competición en 2003 con "Mi vida sin mí", en 2008 con "Elegy" y en 2015 con "Nadie quiere la noche", mientras que en 2009 integró su jurado internacional.

La Berlinale fue asimismo la catapulta internacional del turco-alemán Akin, quien competirá con "The golden glove", tras haber ganado en 2004 el Oro con su "Gegen die Wand" -"Contra la pared"-, un premio que reconcilió con el cine anfitrión a Kosslick, al que a menudo se ha atribuido poco olfato con el cine alemán.

A esos amigos de la casa se sumarán la polaca Agnieszka Holland, quien presentará un duro alegato sobre la realidad ucraniana, "Mr Jones", tras haber competido ya en 2016 con "Spoor" ("El rastro").

Otro repetidor será el noruego Hans Petter Moland, esta vez con "Out stealing horses", interpretado por Stellan Skarsgärd, su protagonista también en el genial western polar "Kraftidioten" ("Uno tras otro") con que acudió en 2014.

Habrá también reencuentros en lo que respecta al jurado, como es el caso de Lelio, quien debutó en el festival 2013 con "Gloria" -Oso de Plata a su actriz, Paulina García- para regresar ahí en 2017 con la luego oscarizada "Una mujer fantástica" -Oso al mejor guión, obra del director y de Gonzalo Maza-.

Algunas de las presencias más esperadas acudirán al festival fuera de la lucha por los Osos, como es el caso de Deneuve, o del brasileño Wagner Moura, quien exhibirá "Marighella" en la sección oficial, pero no a concurso, al igual que la estadounidense "Vice" ("El vicio del poder"), interpretada por Christian Bale y Amy Adams.

La lista de las 17 aspirantes incluye la franco-israelí "Synonymes", de Nadav Lapid, la austríaca "Der Boden unter den Füßen", de Marie Kreutzer; la germano-serbia "Ich war zuhause, aber", de Angela Schanelec, y "Kiz Kardesler", coproducción entre Turquía, Alemania, Holanda y Grecia, dirigida por Emin Alper.

Integran asimismo la selección de concursantes la italiana "La paranza dei bambini", de Claudio Giovannesi; la alemana "Systemsprenger", de Nora Fingscheidt; y la canadiense "Répertoire des villes disparues", de Denis Côté.

Redondearán la competición las chinas "Di jiu tian chang", de Wang Xiaoshuai, y "Öndög", del chino Wang Quan'an, junto con "Godspod postoi, imeto i' e Petrunija", de la directora macedonia Teona Strugar Mitevska.