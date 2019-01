Aythami vuelve a Las Palmas para ayudar "dentro y fuera del campo" al ascenso

Las Palmas de Gran Canaria, 29 ene (EFE).- El defensa grancanario Aythami Artiles ha dicho este martes durante su presentación como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas que retorna al conjunto isleño para ayudar "dentro y fuera del campo" a conseguir el ascenso a Primera División, como ya hizo en 2015.

El zaguero isleño, que inicia su tercera etapa de amarillo procedente del Córdoba, ha añadido que estaba haciendo "una buena temporada" con el equipo andaluz, y que no se le ha olvidado jugar al fútbol, por lo que considera que tiene "mucho que aportar" ya que en Segunda "es primordial que haya gente que conozca al equipo y la categoría", facetas en las que tiene "experiencia".

Aythami quiere "demostrar en el campo a la gente" que merece "estar aquí", y asegura que su entorno "está muy contento" con su vuelta, mientras que las opiniones que se vierten en las redes sociales no las controla, respondiendo así a la polémica que ha generado su fichaje como sexto central para la plantilla.

Por su parte, Toni Otero, secretario técnico del club, ha asegurado que es la UD Las Palmas quien ficha al jugador, "no el presidente, ni el entrenador", pese a la insistencia de ambos para que el central regresara a la plantilla un año después, tras marcharse al Córdoba en busca de minutos.

"Cuando salí en enero del año pasado, llevaba un año sin apenas jugar, y en el Córdoba salieron las cosas mejor de lo que pensaba. Intenté volver en verano, no pudo ser, y pensé que mi etapa en la Unión Deportiva se había acabado, pero seis meses después el presidente me ha vuelto a llamar y esta vez ni me lo pienso", ha resumido el futbolista.

Ahora bien, el jugador no ha escondido que tras la llamada de Miguel Ángel Ramírez, fue él quien se puso en contacto con el entrenador, Paco Herrera, para conocer sus intenciones, y el técnico catalán, con el que logró el ascenso en 2015, le confirmó que contaba plenamente con sus servicios.

Aythami recuerda que en LaLiga 1/2/3 "queda prácticamente toda la segunda vuelta", por lo que hay "puntos y plantilla" para conseguir un objetivo, el ascenso, del que está "convencido" que finalmente alcanzarán.

"Es un reto emocionante, increíble, y con la experiencia que tengo se puede conseguir, aunque la realidad es que el equipo no está donde todos quisiéramos, pero ahora está dando otra imagen, hay mucho compromiso, tiene solvencia defensiva y ese es el camino a seguir", ha explicado.

Aythami Artiles ha estado ocho temporadas en dos diferentes etapas en la UD Las Palmas, en las que ha jugado 275 partidos oficiales, y cuenta en su historial con tres ascensos a Primera División, con el Deportivo de La Coruña, Xerez Deportivo y el propio equipo grancanario, hace cuatro años.

El experimentado jugador -cumplirá 33 años en abril- lucirá el dorsal 25 que ha quedado libre con la marcha del franco-malí Hadi Sacko, tras el acuerdo con el Leeds United inglés para poner fin a la cesión del futbolista.