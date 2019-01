Arrestan en Egipto a decenas de opositores en el aniversario de la revolución

El Cairo, 29 ene (EFE).- Las autoridades egipcias arrestaron a decenas de opositores y activistas coincidiendo con en el octavo aniversario de la revolución del 25 de enero de 2011, informaron hoy fuentes oficiales y de partidos de oposición.

El Ministerio de Interior anunció hoy el arresto de 54 supuestos miembros del grupo islamista Hermanos Musulmanes, que El Cairo considera terrorista, y que presuntamente planeaban "actos de sabotaje" coincidiendo con el aniversario de la revolución.

El comunicado, que no detalla cuándo ni dónde fueron apresados los 54 sospechosos, asegura que los líderes exiliados de la Hermandad instruyeron al grupo para que realizasen manifestaciones y actos de violencia.

El grupo desarticulado, denominado Alahuma Zaura, según Interior tenía en su poder materiales e instrumentos para "cortar carreteras, provocar incendios y realizar actos de vandalismo".

Estos arrestos se suman a la detención de al menos seis activistas en las últimas 48 horas después de que participaran en un acto de conmemoración del aniversario de la revolución de 2011, el pasado sábado.

El secretario general del partido izquierdista Corriente Al Karama, Mohamed al Basiuni, confirmó a Efe la detención de cinco miembros de su formación, incluido su hijo, Jaled, en dos redadas.

Cuatro de ellos se encontraban en casa de uno de los militantes, Muhab al Ibrashi, en la zona de las Pirámides de Guiza, en el suroeste de El Cairo.

Otro miembro de la oficina política del partido, Abdelaziz Fadali, fue arrestado en su casa de la localidad de Mit Ghamr, en la provincia de Al Daqahliya.

Al Basiuni señaló que los cinco fueron detenidos por su participación en el evento organizado por Al Karama y por la Alianza Popular Socialista el sábado pasado para marcar el octavo aniversario de la "gloriosa revolución del pueblo".

Hasta el momento, los cinco detenidos no han sido localizados en ninguna comisaría y sus abogados están tratando de encontrarlos, agregó la fuente.

La pasada madrugada también fue detenido un exmilitar y destacado opositor, Yahia Husein, el cual también participó en el acto conmemorativo del pasado fin de semana.

Su abogado, Negad al Borai, dijo a Efe que no se sabe dónde se encuentra Husein, uno de los fundadores del opositor Movimiento Civil Democrático, que agrupa a partidos políticos y figuras públicas críticas con el presidente, Abdelfatah al Sisi.

En Egipto es habitual que los detenidos no sean localizados durante horas o días, porque las autoridades no comunican en qué comisaría permanecen arrestados, y que los cargos no se conozcan hasta que comparecen por primera vez ante el juez.