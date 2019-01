El TSJC no investigará la persecución de la homosexualidad en el franquismo

Barcelona, 28 ene (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado no investigar la querella que el Ayuntamiento de Barcelona presentó contra seis jueces que persiguieron a homosexuales en el franquismo, al descartar que esos hechos puedan enmarcarse en delitos de lesa humanidad en España.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC ha decidido no admitir a trámite la querella contra los seis jueces -dos de los cuales han fallecido- porque cometieron los hechos que se les imputan entre los años 1956 y 1977, cuando España aún no había incorporado a su legislación los convenios que establecen que los delitos contra la humanidad no prescriben y pueden ser castigados retroactivamente.

La querella del Ayuntamiento de Barcelona exigía que se investigara a los magistrados por las condenas dictadas por los llamados Juzgados Especiales de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social que llevaron a prisión a más de 500 homosexuales.

El consistorio barcelonés argumentaba en su querella que dichos jueces habían cometido un delito de lesa humanidad por su "ataque sistemático" contra los homosexuales.

El TSJC admite en su auto que las leyes de Vagos y Maleantes son "incompatibles" con una sociedad "democrática y libre", pero recuerda que el delito de lesa humanidad se introdujo en el Código Penal de España en 2003, sin que estuviera tipificado en la época en que sucedieron los hechos.

Según razona el auto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite la aplicación retroactiva de las normas penales por delitos de lesa humanidad, pero siempre que "el contenido incriminatorio de los hechos constitutivos de un delito contra la humanidad sea de alguna manera conocido por los infractores o por el país al que pertenecen como miembros de un aparato de poder".

La sala descarta que los querellados "pudieran conocer el contenido incriminatorio de su conducta" desde la perspectiva de los delitos contra la comunidad internacional, teniendo en cuenta que España no ratificó hasta 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque ingresó en la ONU 22 años antes.

Además, añade el auto, las medidas de internamiento de homosexuales acordadas por los querellados "se ajustaban a lo previsto entonces en el ordenamiento sustantivo penal".

Todas esas circunstancias, según el TSJC, hacen "inviable" la persecución de los delitos que se relatan en la querella, "en atención a la vigencia inderogable del principio de legalidad, sin perjuicio de la valoración que haya de merecer desde una perspectiva histórica en el marco de la lucha por el reconocimiento y expansión de los derechos de que fue objeto por la dictadura franquista un colectivo de personas por la sola razón de su orientación sexual".