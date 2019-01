Rubiales mantiene su crítica al control económico de LaLiga

Madrid, 28 ene (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este lunes en Madrid que no se retracta de su crítica al control económico de LaLiga, como esta ha pedido.

"En esas manifestaciones dije que algo había fallado y que había cuestiones que eran discrecionales y me mantengo totalmente", dijo Rubiales durante la III Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Preguntado por su opinión de la situación del Reus, Rubiales dijo: "Hay cuestiones que están siendo analizadas jurídicamente y por responsabilidad sobre ese tema no voy a hablar", declaró sobre la sanción al Reus por parte del Juez Social de LaLiga de expulsarle de LaLiga 1/2/3 y de impedirle participar en competición profesional alguna durante los próximos tres años.

Un hecho que no hace que la relación entre él y Javier Tebas, presidente de LaLiga, esté más tensa que antes: "No. La relación es exactamente igual. Nosotros ofrecemos diálogo y si ellos quieren dialogar, hablaremos, y si no, no podemos hablar; no se puede obligar a nadie".

Rubiales valoró también positivamente la decisión de albergar la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín de Sevilla: "Ha sido la primera vez que se hace mediante concurso negociado y ha sido elegida la mejor propuesta, la que reunía todos los condicionantes y por lo tanto ha sido una elección muy fácil", concluyó.