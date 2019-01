Rivera a Sánchez: Nadie pasa en 8 días de tirano a demócrata, tampoco Maduro

Madrid, 28 ene (EFE).- El líder de Cs, Albert Rivera, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que legitime a Nicolás Maduro para convocar elecciones en Venezuela: "Nadie se convierte en ocho días de tirano en un demócrata. Maduro tampoco".

Durante una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva, ha lamentado que Sánchez tenga todavía pendiente el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y haya dado un plazo de ocho días al presidente bolivariano para que convoque los comicios.

Si la Unión Europea determinó "con buen criterio", ha dicho, que las elecciones que convirtieron a Maduro en presidente del país "eran fraudulentas" y por tanto este era un mandatario fraudulento, cómo puede ser -se ha preguntado- que Sánchez le "legitime" ahora para convocarlas.

Ha seguido cargando contra Sánchez por ir a remolque en Europa en lugar de liderar una posición común, cuando lo que está en juego es la política internacional y "la credibilidad de España en el mundo".

España, ha explicado, no tiene en la UE el mismo peso que otros Estados en lo que se refiere a asuntos iberoamericanos y por eso -ha subrayado- no puede tener un papel "pasivo" y no lo puede tener, según Rivera, por motivos históricos, sociales y de liderazgo europeo.

Una vez más, el líder del partido naranja ha emplazado a Sánchez a reconocer a Guaidó, que lo que quiere -ha señalado- es convocar elecciones y "no erigirse en presidente".